六合彩復活節金多寶派彩最高投注站　今年「開齋」重返十大行列　

六合彩復活節金多寶攪珠下周二(16日)晚上舉行，頭獎基金估計可達8,000萬元。六合彩攪珠每周可為港人帶來3次發橫財機會，不少人都喜歡到一些旺門（即累積售出頭獎彩票次數最多）投注站碰運氣，但原來十大旺門投注站排名最近出現變動，原排於第十位的大埔廣福道投注站，已被剔出十大行列，由上水石湖墟投注站取而代之。 所謂「三年唔發市，發市當三年」，石湖墟投注站超過4年無售出頭獎彩票，但在今年1月13日售出頭獎彩票，派彩為16,750,570元，因而成功在相隔多年後重返十大行列。 此外，這間投注站在復活節金多寶停售前一年攪珠中，亦成功售出頭獎彩票，派彩42,154,010元，是復活節金多寶攪珠在1992年起舉行以來的頭獎最高派彩。適逢今年初已恢復售出頭獎彩票，未知下周二晚上9時半可謂為幸運兒帶來另一筆橫財？

石湖墟投注站今年1月再售出頭獎彩票，因而重返十大旺門投注站行列。(羅君豪攝)

1994年有22「斜注」中復活節金多寶頭獎

除了石湖墟投注站外，大角咀埃華街投注站亦是復活節金多寶幸運投注站，因在1997年及2005年分別曾售出一張六合彩頭獎彩票，派彩為800多萬元及1,100多萬元。

復活節金多寶自1992年推出以來，雖然一度停止舉行5年，但過去原來都有不少奇趣的數據，如1994年的復活節金多寶的攪出6個中獎號碼，分別為6、17、28、32、39、43號，結果竟然有多達22票中頭獎，是金多寶頭獎票數最多的第二位，只僅次於1997年慶回歸金多寶的39票。

這22票頭獎中，只有一張是電腦票，其餘21票(包括3注電話投注)竟然全是自選號碼買中，可謂極其巧合，而更有趣的是，當年六合彩只有45個號碼，該期中獎號碼在單式彩票中，是會排列有序地的連成兩條斜線（見圖）。

1994年的復活節金多寶的攪出6個中獎號碼，在單式彩票上連成兩條斜線（馬會圖片)

曾有人畫「梅花」中金多寶頭獎

事實上，市民選擇以獨特的填寫方式買六合彩彩票，有關處理可謂五花八門。曾負責派發六合彩頭獎支票逾20年、已退休的馬會客戶經理鄭張齊愛，2007年曾向傳媒表示，同年年初曾跟一名中金多寶頭獎的幸運兒閒談，知悉這名女士到達投注站取過彩票後，便畫下兩朵「梅花」，即是買10個號碼，在單式彩票的膽拖及配腳兩邊，各畫上5個不同號碼，以5膽5腳方式投注。

她當時又曾指出，1995年曾有中年男子一年內中了3次頭獎，其下注方式是隨意在彩票打直連畫兩行，每行連續5個號碼，集中買10個字複式。