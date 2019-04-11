六合彩復活節金多寶8000萬頭獎攪珠　過去8次最旺邊區投注站？

六合彩復活節金多寶下周二(16日)晚上9時半攪珠，6000萬元金多寶撥入該期攪珠，香港賽馬會估計若10元一注獨中頭獎，幸運兒可捧走8000萬元，是歷來該項金多寶頭獎最高派彩，亦是歷來六合彩頭獎派彩第十位。 根據馬會資料顯示，過去8次復活節金多寶頭獎共有7.5注中頭獎，大部分都在投注站排隊買彩票中巨獎；而售出彩票的投注站似乎較利新界東區，當中大埔區投注站更曾售出2張頭獎彩票。

上水石湖墟投注站2013年售出六合彩復活節金多寶頭獎彩票，派彩高達42,154,010元。(羅君豪攝)

過去8次7.5注中頭獎 僅1注為電話投注買中

自2014年起不再出現的復活節金多寶攪珠，相隔5年後再次出現，加上巨獎吸引力，引起不少市民關注。馬會表示，歷年來的復活節金多寶攪珠中，原來都曾攪出「2」字頭的號碼，有意下注者不妨留意。

此外，《香港01》參考馬會提供的復活節金多寶攪珠結果資料，發現過去8次攪珠除2008年和2011年無人中頭獎，其餘6次締造7.5注頭獎，其中1注為電話投注買中，餘下6.5注頭獎分別在7間投注站售出彩票中獎。

2006至2013年六合彩復活節金多寶頭獎中獎渠道 攪珠日期 頭獎注數/中獎渠道 2013年3月26日 1注/上水石湖墟投注站 2012年4月3日 0.5注/大圍道投注站 2011年4月19日 無人中 2010年3月30日 1注/大埔廣場投注站 2009年4月7日 1注/何文田愛民投注站(已搬遷) 2008年3月11日 無人中 2007年3月27日 1注/佐敦道投注站 2006年4月7日 共3注：1注/電話投注；1注/美孚美富投注處站(已搬遷)/1注/大埔廣福道投注站 資料來源：香港賽馬會

大埔區有兩間投注站售出頭獎彩票

這7間售出頭獎彩票的投注站，其中2間已經搬遷，其餘5間除了位於九龍西的佐敦投注站外，其他4間都位於新界東的沙田、大埔及上水區，而大埔區包括大埔廣場和廣福道投注站，數據反映似乎大利新界東。

此外，2013年上水石湖墟投注站售出的頭獎彩票，派彩42,154,010元，是復活節金多寶攪珠在1992年起舉行以來的頭獎最高派彩。