陳凱欣批政府只監察老鼠無滅鼠　陳肇始反駁：正測試新科技滅鼠法

食物及衞生局局長陳肇始回應時反駁，政府除了投放資源在監察老鼠活躍程度，亦有繼續捕鼠，包括測試新的「氣壓滅鼠器」。

立法會今天(11日)舉行特別財委會會議，會上多名議員關注鼠患問題。九龍西的陳凱欣指，九龍西每位區議員手機中，都有如同貓一般大的老鼠照片，大眾已十分了解老鼠的活躍程度，質疑政府為何仍然投放資源在監察老鼠活躍程度，而非滅鼠。

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本港鼠患問題嚴重，到處有老鼠橫行。（潘嘉寶攝）

每位區議員手機都有「肥到貓咁大老鼠」照片

陳凱欣在會議上質疑，政府投放資源在添置夜視或熱能探測鏡頭上，卻只能監察老鼠活躍程度，「每個區議員手機都有肥到貓咁大的老鼠照片，(老鼠)活躍我哋已經好清楚，唔好再花錢去監察，係要花錢點去捉鼠、杜鼠﹗」另有議員關注食環署外判清潔工人數量未有顯著增加，質疑能否達至預期滅鼠成效。

陳肇始就指，政府在本財政年度投放超過7.5億元予食環署，進行滅蚊蟲及環境衞生工作，監察老鼠活躍程度只是其中一項工作，當局已添置了新的氣壓滅鼠器，現正進行測試。

食環署署長劉利群就稱，當局先透過夜視鏡和熱能探測鏡頭，鎖定老鼠出沒地點，再以放置鼠餌及填補鼠洞等方式滅鼠，當局認為滅鼠工作有成效，如捕鼠器捕獲老鼠的數目，由2016年的13000多隻，增加3000隻至去年的16000多隻。