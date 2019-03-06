九龍城鼠患指數急升　區議員斥食環：唔好講滅鼠　連控制都做唔到

食環署今日（6日）公布，2018年全年整體鼠患參考指數為3.4%，略低於2017年的3.5%。然而，部分地區的鼠患問題有惡化跡象，當中九龍城區於2018年下半年的鼠患參考指數為11.1%，較上半年的0.9%急增10.2個百分點。 九龍城區議員林博向《香港01》表示，近年當區地盤數量甚多，包括港鐵沙中線地盤、舊樓重建地盤等，施工期間「驚動」匿藏於地底的老鼠，導致牠們四處流竄；其次，九龍城區食肆數量眾多，部分會將載有廚餘的垃圾棄置街頭或後巷，加劇鼠患問題。

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食環署發言人今日表示，個別地區在2018年下半年錄得較高的鼠患參考指數，例如九龍城區便錄得11.1%，而指數界乎百分之十至十九，則表示鼠患情況略為普遍。發言人表示，除恆常滅鼠工作外，食環署亦已在鼠患參考指數調查中錄得有老鼠活動的地點，加強防治鼠患工作，包括修補地面上的洞及裂縫、調整施放毒鼠餌或捕鼠器的地點、向私人物業管理公司提供防治鼠患的建議、舉行健康講座以及宣傳活動等。

然而，土瓜灣南區議員林博接受《香港01》訪問時批評，區議會會議期間曾多次要求當局在九龍城區進行全區滅鼠，惟食環署回應指，目前只會進行「小區滅鼠」，惟林博質疑相關做法的成效：「『小區滅鼠』只係逼遷老鼠，老鼠只會走曬去隔離區，無法根治問題。」

林博形容，鼠患問題困擾居民多時，「老鼠識得爬水渠，可以爬到20層甚至去到30層，或者光天化日下橫過馬路。（食環署）唔好講滅鼠，連控制都做唔到！」

九龍城區於2018年下半年的鼠患參考指數為11.1%，較上半年的0.9%增加10.2個百分點。（資料圖片）

根據當局公布的2018年鼠患參考指數，九龍城區於2018年下半年的鼠患參考指數為11.1%，較上半年的0.9%增加10.2個百分點；全年鼠患參考指數為6.1%。

林博估計，鼠患指數暴漲的原因主要涉及兩方面：地盤數量增加、食肆不當棄置垃圾。他估計，九龍城區近年地盤數量大增，例如港鐵沙中線地盤、舊樓重建地盤等，施工期間「驚動」匿藏於地底的老鼠，導致牠們「搬來搬去」、四處流竄；而地盤施工期間，只會負責滅蚊，不會滅鼠，因而加劇當區鼠患問題。

林博（左）批評：「（食環署）唔好講滅鼠，連控制都做唔到！」（林博Facebook專頁）

其次，林博指九龍城區食肆林立，部分人會將載有廚餘的垃圾棄置街頭或後巷，食物殘渣吸引鼠群上街覓食，同樣加劇鼠患。

林博指，食環署目前在土瓜灣街市裝有紅外線設備，以監察老鼠活動蹤跡。然而，林認為單純監察的功效不大，長遠應考慮仿效外國，引入紅外線滅鼠設備，同時促請當局進行全區滅鼠。

（資料圖片）

食環署表示，今年會繼續分兩階段進行全港滅鼠運動。首階段已於一月初展開，直至3月15日完成。而第二階段將於7月展開，為期10個星期。滅鼠運動期間，食環署人員會加強目標地點的巡查和滅鼠工作，有關地點包括區內街市、市政大廈、小販市場、避風塘、與食物業處所毗鄰的小巷、區內其他出現鼠患的地點及其鄰近範圍等。

鑑於目標小區滅鼠行動取得成效，食環署今年亦計劃在兩期全港滅鼠運動之間進行兩輪目標小區滅鼠行動。