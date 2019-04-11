葉建源批評沙呂小調查報告無回應疑慮　質疑教育局為何接受

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭發澳洲交流團財務不清等問題，學校法團校董會早前成立獨立調查小組跟進有關安排並向教育局提交報告，今（11日）發表調查報告摘要。惟報告力撐校長薛鳳鳴及教師文雁菁，指交流團負責人為運作流暢，才以私人戶口支付費用，但卻招致挪用公款嫌疑；更批評投訴人非「用家」，其指控超過全職同工所能承擔。 教育界立法會議員葉建源直言，對報告摘要感到相當失望，指帶有情緒的字眼充斥整份報告，而機票為何不招標、為何老師相當長時間才補簽單據等疑慮仍未有回應，質疑教育局為何接受這份報告；他要求校方提交完整報告。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭發澳洲遊學團帳目醜聞。（資料圖片）

教育界立法會議員葉建源直言，對校方提交的報告摘要感到相當失望，認為獨立調查小組應起碼能交出基本事實，惟校方提交的摘要未能做到，形容該報告摘要是「不合格」。

帶有情緒的字眼充斥整份報告

在報告中，曾出現「充滿教育熱情的校長及老師」、「教育界罕見為小學生設計的境外學習交流團」等等的字眼；葉建源批評帶有情緒的字眼充斥整份報告，更甚者整份報告摘要很多結論，都是在無事實基礎下作推論。如他提到，摘要中提到存放澳元一事，「經調查後，並無被挪取的嫌疑。」批評在調查報告中不可能出現這樣的說法。而機票為何不招標、為何老師相當長時間才補簽單據等，葉亦批評校方至今仍未有回應。

葉建源又認為，即使小組已完成調查，但公眾沒有知道更多資料，要求校方提交完整報告。他提到，如果完整的報告與報告摘要是一樣水平，會質疑教育局為何接受這份報告。

教育局早前收到報告後表明，會密切監察學校落實已承諾的跟進措施，並向校方提供適切支援，防止再發生違規情況。葉建源就認為，教育局未有交待跟進措施為何，認為現時兩項報告及局方回覆都仍未能釋除疑慮，擔心局方是護短，有避重就輕之嫌，希望局方盡早交待跟進行動。