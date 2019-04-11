沙呂小獨立調查撐校長：公款入教師私帳助運作流暢　竟招挪用之嫌

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭發澳洲遊學團帳目醜聞，法團校董會早前成立的獨立調查小組向教育局提交報告，證實校方在遊學團行政程序及財務處理安排缺乏監管；局方調查亦進一步揭示學校其它違規情況。 根據獨立小組報告，小組確認遊學團有三項違規及不恰當的做法，包括將澳元存放在學校夾萬、未有招標購買機票及由家教會辦理相關財務，但是報告力撐校長薛鳳鳴及教師文雁菁，指「唯一及不可抗拒的推論是負責老師沒有挪用公款」，而交流團負責人為運作流暢，才以私人戶口支付費用，但卻招致挪用公款嫌疑；又指澳洲之旅的行政程序，基本是有關老師向校董會及家教匯會「謹慎稱職」；更批評投訴人非「用家」，其指控超過全職同工所能承擔。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年被揭發澳洲遊學團帳目醜聞。（資料圖片）

浸信會沙田圍呂明才小學校監曾家石今日就「澳洲全方位學習之旅及Star Programme浸沉學習之旅」帳目調查結果向家長發信，並付上由獨立調查小組提供的報告摘要予家長。校監曾家石並代表法團校董會為事件失誤，以致令學校蒙受的影響致歉。

調查面見了校監、校董、校長、負責老師、11位領隊老師、5位歷屆家教會主席及委員、17位曾參加澳洲遊學團的學校及校友，20位曾參加過澳洲遊學團的學生家長、10位個別主動約見的學生家長及教協代表兩次，以整理並就事件作出分析總結。

報告指交流團負責人為運作流暢以私人戶口支付費用 卻招挪用公款嫌疑

根據獨立小組調查報告摘要，澳洲遊學團主要的行政及財務安排由校長及老師負責，承認家教會在監管上未能一一審視，而基於互信下，有部份措施形成缺乏監管，亦指交流團主要負責人為促成活動的流暢運作，經她私人的澳元戶口運作澳洲費用的支付，招致挪用公款的嫌疑。

不過，小組表示，經會計師的調查報告指，沒有提供單據或付款記錄的支出，比對有記錄類同支付的金額，屬於合理水平，並稱「唯一及不可抗拒的推論是負責老師沒有挪用公款。」

學校夾萬存放3萬現金 無被挪取的嫌疑

至於學校夾萬存放澳元多達三萬元現金，即約港幣16萬元，小組指，經調查後亦無被挪取的嫌疑。

小組在報告指，由於所有指控都是經第三者，即報章、教協及外間報道，故小經未能向不具名的投訴人直接核實及就調查回應。小組亦斥責投訴人不是「用家」，其指控超過全職同工所能承擔，亦使付出工作以外時間的教師受`到沉重的壓力和指控，希望負責的同工「不會因是次的事件而失去一顆對學生火熱的愛心」。

小組就學校遊學團事件提出多個建議，包括購買機票時應招標或邀請報價、如涉在外租車或支付國外學校的學費，應要報價留作紀錄等。

浸信會沙田圍呂明才小學去年10月被揭在2011/12至2017/18學年間，舉辦過9次澳洲遊學團，並多次向家長收取澳元現金支付行程費用，涉款達287萬元，部份款項更存入老師文雁菁的私人戶口，被質疑挪用公款。

其後，學校遊學團醜聞不斷，被揭示無公開招標購買澳洲團機票、部份開支疑支付隨團教師旅費等。事件被公開報道後，校長薛鳳鳴曾在記者會回應時披露，夾萬內存有約3萬元澳元、即約16萬港元現金。另外，校長薛鳳鳴亦被指涉在2010/11學年及2016/17學年，未依照教局指引公開招聘及晉升文雁菁等。教育局已就此於今年1月向學校法團校董會發出警告信，要求學校嚴肅處理，及向涉事教職員採取相應的紀律行動。