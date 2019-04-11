黑臉琵鷺數量回升「脫瀕」有望　惟面對惡菌威脅　可致大量死亡

全球黑臉琵鷺數量首次衝破4,000隻大關，香港觀鳥會估計，黑臉琵鷺有機會短時間內在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中，由「瀕危」降至「易危」，意味絕種風險降低。 但是，觀鳥會仍強調不能忽視黑臉琵鷺棲息地面對的威脅，例如有魚塘積累大量死魚死蝦，滋生肉毒桿菌，增加黑臉琵鷺及其他水生動物被惡菌侵襲的機會；而魚塘被填平及用來建屋，也令黑臉琵鷺棲息地愈收愈窄。

在降水魚塘覓食的黑臉琵鷺。（鍾潤德 / 香港觀鳥會）

香港觀鳥會研究經理余日東表示，在剛過去的冬季拯救了兩隻患病黑臉琵鷺，交給獸醫醫治三星期才復原。他估計，黑臉琵鷺在覓食時接觸有毒水質，毒素進入體內，引發肉毒桿菌中毒，加上隨暖冬日子因氣候變化增加，更加速細菌生長，有機會進一步造成大量雀鳥中毒的機會。

余日東解釋，肉毒桿菌一直存在於大自然，當魚塘有大量死魚、死蝦等長時間無人清理，塘主沒經常換水，肉毒桿菌便會大量滋長，影響其他依賴魚塘生活的生物。而當黑臉琵鷺表現乏力、難以站立、人類走近也沒有反應等，均是肉毒桿菌中毒的症狀，市民發現時應通知漁護署。

至於本港濕地生態系統，余日東認為有關生態系統研究甚少，目前難以評論質素上升或下降，但當不少人在找土地發展，「魚塘填咗就可以起樓」，也為黑臉琵鷺生境帶來威脅。

今年中國大陸黑臉琵鷺數量達990隻，是十個普查地中增幅最多的地區。余日東解釋，部分地方泥灘被圍起，成為臨時魚塘，生境適合黑臉琵鷺覓食，但擔憂這些「魚塘」非長遠存在，希望當地政府把發現大量黑臉琵鷺棲息的地方，劃為保護區。

余日東又估計，氣候變化時「（冬天）水愈暖，（水中）食物愈多」，黑臉琵鷺或不再遠飛南方過冬，選擇留在北方，屆時本港發現的黑臉琵鷺有機會減少。