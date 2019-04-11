【港鐵撞車】信號系統供應商Thales遭加國解約　被斥系統不可靠

港鐵荃灣線上月凌晨測試新信號系統期間，中環站至金鐘站有列車相撞，初步報告揭示，事故成因是由於新信號系統備用電腦的安全聯鎖功能未能按設計要求正常運作，以致兩列列車駛進相互衝突路線。 涉事系統供應商之一的加拿大泰雷茲（Thales）最近再被揭信號系統不可靠，包括列車溜後及未能停在指定位置，遭加國埃德蒙頓（Edmonton）市政府解除價值5,500萬加元合約，即逾3.2億港元。

港鐵早前發生列車相撞事故，引起全城關注。(資料圖片)

Thales系統未能達標遭解約

外電報道指，埃德蒙頓市政府於當地周二（9日）宣布解除Thales的合約。報道指，Thales於2015年9月為當地輕鐵都會線提供信號系統，比原定時間足足遲了五年。信號系統啟用後，多個問題陸續浮現，包括列車會超越月台停泊位置、溜後、未能停在指定位置，甚至因此令列車延誤及急煞車。市政府於是發出「最後通牒」，要求Thales於去年12月完善系統。但Thales在12月4日交付的信號系統仍不達標，市政府終決定解約。

市長 Don Iveson形容情況已經受夠（Enough is enough），整個信號系統都不可靠。

Thales的信號系統不能運作、不可靠及不完整。（The signalling system they delivered to the city isn’t complete, isn’t reliable and has not worked.） 加拿大埃德蒙頓市市長Don Iveson

+ 5 + 4 + 3

市政府又列出證據指，有關問題非埃德蒙頓市獨有，紐約、新加坡及香港等地區都受同一問題困擾。面對政府批評，Thales表示遺憾，並指系統是安全。整份合約價值5,500萬加元，約港幣3.2億元。Thales已取得當中3,300萬加元，目前要求市政府繳付餘下的2,200萬及未來3年半的工作補償。

港鐵新信號系統供應商為法國阿爾斯通（Alstom）及加拿大泰雷茲（Thales）組成的合營公司Alstom-Thales DUAT JV供應。翻查資料，阿爾斯通及泰雷茲除投得7條線路的更新信號系統合約外，阿爾斯通早於2012年與港鐵簽訂了三份合同，當中南港島線（東段）更換信號系統工程合約中，同樣使用「通訊為本列車控制技術」；至於泰雷茲亦投得沙中線、馬鞍山線及西鐵線的信號項目。

港鐵已於上月就事故成立調查委員會，以查出事故成因，預計3個月內完成報告；而機電署亦會作專業及獨立調查。至於罰款方面，事故引致荃灣線來往中環站及金鐘站列車服務暫停了兩日，港鐵將撥出相應款項，透過「車費優惠」回饋乘客。