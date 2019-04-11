【走塑】Starbucks港澳全線200間分店　轉用紙飲管及木製攪拌棒

咖啡品牌香港及澳門星巴克Starbucks今日（11日）宣佈，全線香港及澳門200間分店，即日起停用塑膠飲管及攪拌棒，轉用紙飲管及木製攪拌棒，並於今日推出售價138港元的「鈦合金環保飲管套裝」，鼓勵顧客選用可循環使用的替代品，透過日常生活一同支持減廢，目標於2020年底在全港及澳門分店將塑膠廢物減少30%。

Starbucks公佈，香港及澳門200間分店全線停用塑膠飲管及攪拌棒，轉用紙飲管及木製攪拌棒，作為星巴克環保計劃的首項措施，同時配合星巴克全球於2020年前停用塑膠飲管的目標。另外，推出的「鈦合金環保飲管套裝」有黑及玫瑰金兩款顏色選擇，配有壓紋星巴克標誌的型格飲管套，售價為138港元。

Starbucks表示，自去年不再主動向顧客提供即棄塑膠餐具後，已成功於8個月內減少了40%的一次性塑膠餐具用量，亦已全面採用由環保物料–rPET製造的凍杯及其他食物包裝，減少廢棄塑膠。自備隨行杯折扣優惠去年每日平均使用次數逾3,600次。

本港不少飲食集團去年起響應環保，實施「走飲管」政策，不主動提供膠飲管，如肯德基、麥當勞、美心MX、吉野家、大家樂及其集團旗下的米線陣和一粥麵等。