逾7成港人指回收箱不方便減低回收意欲　環團籲增回收箱數量

世界綠色組織早前就港人對於回收的態度及行為進行問卷調查。調查發現在逾800名受訪者中，有逾9成人認同膠樽會對環境造成污染，但同時，亦有逾7成受訪者指，膠樽回收箱位置不方便及數量不足，會減弱了他們實踐膠樽回收的意欲。

，世界綠色組織早前就港人的回收態度及行為進行問卷調查，發現 800 名受訪者中，逾 9 成認同膠樽會對環境造成污染。（資料圖片/林若勤攝）

世界綠色組織早前就港人的回收態度及行為進行問卷調查，調查發現800名受訪者中，有逾9成人認同膠樽會對環境造成污染；調查亦發現，有76.1%受訪者表示，膠樽回收箱位置不方便，及數量不足會減弱他們實踐膠樽回收的意欲；有77.5%受訪者認為，膠樽回收箱的位置方便令其願意將飲品膠樽放進膠樽回收箱。

2013年至2017年回收箱數目不加反減

世界綠色組織指，調查證明回收點位置方便及增加回收點數量有助提升市民回收意欲，但根據食物環境衞生署資料，設於 18 區路邊的回收箱數目，由2013年的1,991個微跌至2017年的1,981個，5年間整體不加反減，少了10個。故期望部門繼續增加回收點之餘，同時改善回收點位置，包括將回收箱放於當眼處及人流高的地方，有助提醒市民於棄置廢物前先考慮分類回收。

世界綠色組織呼籲增加回收點及提供經濟誘因提升市民回收意欲。（資料圖片/林若勤攝）

金錢回贈有助提升回收意欲 2毫為最低金額

除了回收箱數量問題，有7.3%受訪者認為提供金錢回贈，有助提升回收意欲，逾56.4% 認為2毫已是推動回收的最低金額。而外國不少地方，包括挪威、荷蘭及芬蘭等地，於推行回收按金措施後，塑膠容器回收率獲大幅提升至逾 9 成，成績顯著，其中德國更高達 98%。世界綠色組織指，調查反映只要能夠提供經濟誘因，即使金額不大，亦足以推動市民建立乾淨膠樽回收的習慣。