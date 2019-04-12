巴籍男殺鳳姐囚終身後　服刑8年後用囚衣上吊　陪審團裁死於自殺

巴基斯坦裔男子2008年連環謀殺3鳳姐被判終身監禁，服刑8年後在獄中疑以長袖囚衣上吊身亡。死因庭早前展開研訊，家屬稱死者受懲教署不公對待，常被禁錮於「黑房」中。5人陪審團今（12日）以大比數裁定巴男死於自殺。

死者Razaq Nadeem的兄長Waseem（中）並未有死因庭上作結案陳詞。（林樂兒攝）

死者Razaq Nadeem（終年31歲），被裁定於2016年11月3日早上約6時29分至44分期間，在石壁監獄囚室內用衫袖做成死結，綁在囚室閘門上自行上吊，於北大嶼山醫院急症室離世。

家人指死者曾投訴被困幽暗房間

死者胞弟早前供稱，其兄長生前提及在獄中受到不公平對待，包括排隊時遭職員從後推及被禁錮於幽暗的房間。他又指，死者曾向懲教福利官投訴，惟福利署道歉後不久故態復萌。

正申請返鄉服刑

死者兄長曾說，事發前6日探監，當時不覺有異，兩人談論死者申請返回家鄉繼續服刑，而巴基斯坦當局已就申請寄信至監獄回覆。胞兄續道，死者希望兒子和家人移居澳洲。

懲教指石壁無黑房

時任石壁監獄懲教主任梁世成供稱，石壁監獄並無黑房，又指死者生前清楚投訴途徑並曾與投訴組會面，但見面後沒作正式投訴。懲教職員不會因種族而對在囚人士有差別，並透露死者能操流利粵語。

精神科醫生指死者有反社會人格

有精神科醫生指，死者於2008至2009年間收押候審期間，在警署以頭撞牆，且自稱有幻聽幻覺。死者又曾在收押所企圖用床單上吊，兩度被送入小欖精神病治療中心。醫生認為他誇大事實，假裝患精神病，並具反社會人格。2009年4月，死者拒絕繼續覆診，遂沒再受精神科跟進。懲教署知悉他曾企圖自殺，安排他與心理組見面但未覺有異。

案件編號：CCDI-607/2016(SH)