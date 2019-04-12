港鐵女主任訛騙按揭1千萬　官考慮父母獻計及已還款　判緩刑2年

港鐵一名女物業主任，被發現訛稱她與其內地丈夫受聘於另一公司，二人每月平均收入達6萬港元，從而向銀行借得按揭達1千萬，但她當時收入實只有1.8萬，她早前在區域法院承認兩項欺詐罪，法官今（12日）判刑時透露，女被告對父母言聽計從，選擇配偶上跟父母意思，這貸款計劃也是其父母提出，而她與丈夫又均患有精神病，兒子亦疑有病待確診，加上其父母已代還款款項，法官最後只判女主任入獄2年及緩刑2年。

被告蔡錦虹，30歲，承認兩項欺詐罪。（資料圖片）

被告蔡錦虹，30歲，報稱港鐵物業主任，被控兩項欺詐罪，其內地丈夫原本亦被控，但最後獲撤控。

將軍澳買物業先借500萬

案情指，因被告夫婦不希望花費雙方父母金錢買樓，女被告在2015年4月以948.1萬元購入將軍澳一個單位，同年6月她到交通銀行申請500萬元按揭貸款，其間提供受聘證明，自稱在「隆駿」任職經理3個月，月薪為人民幣4.8萬元。銀行在7月批出貸款，分30年清還，每月還款1.8萬元。

翌年馬鞍山置業再申按揭

其後被告及丈夫於2016年6月以約1200萬元購入馬鞍山一個單位，並再到同一間交通銀行申請500萬元貸款。其間她呈上丈夫在「隆駿」工作的受聘記錄，指丈夫任職經理，月薪6.15萬元，同樣獲批貸款被告。惟女被告當時在港鐵月薪只有1.8萬元。廉署於2017年作出拘捕行動。

父母代還貸款銀行沒有損失

法官林偉權判刑時指，被告父母已清還所有貸款，銀行沒有損失，加上香港近年樓價高企、按揭成數高，即使被告未能供樓，銀行仍可拍賣樓宇。

選擇配偶亦聽從父母

他又指被告品行良好，熱心公益。貸款是被告夫婦父母出的主意，甚至連選擇配偶亦聽從父母，被告是愚蠢地對他們過於言聽計從才犯罪。被告被捕後，已將事件和盤托出，對事件已深感後悔，並承諾不會再犯。

一家三口皆患病

林官考慮被告因案件而患焦慮症、抑鬱症及適應障礙症，亦要照顧同樣患有精神病的丈夫，以及約兩歲的兒子懷疑患有血友病待確診，如判被告入獄會加重其病情，故判囚2年及緩刑2年。

案件編號：DCCC 704/2018