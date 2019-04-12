八達通聯同的士商會再推嘟卡付車費　聲稱可用於5000的士

電子支付大行其道，但現時絕大部分的士只收現金，一直備受批評。香港的士業議會終肯行前一步，與八達通合作，接受乘客嘟卡支付車資，該會預告將有超過5,000輛的士參與，佔1.8萬輛的士的27.5%，雙方下周二（16日）公布詳情。 據了解，八達通使用「銀彈」攻勢，以獎賞、回贈及首年免手續費，利誘的士司機於手機安裝商用版八達通應用程式，讓乘客嘟卡支付車資，金額直接過數到司機銀行戶口，毋須等待過數期。有的士業界表示，不少的士司機感到「好歡迎、好雀躍」，紛紛加入計劃。

八達通一直爭取的士司機接受八達通支付車費，但過去反應甚差。（資料圖片／羅君豪攝）

香港的士業議會上月6日宣布推出新網約平台「E-的士」（eTaxi）應用程式，當時「E的士」的司機版經已上架，該會將與八達通卡有限公司將於下周二（16日）召開記者會，除了宣布新網約平台「E-的士」乘客版正式啟用，亦會介紹的士與八達通合作，向司機及乘客提供多重優惠。

司機首月有機會獲350元獎賞及回贈

香港的士商會主席黃保強向《香港01》透露，現時的士司機只須下載商用版八達通應用程式，便能獲得150元獎賞，且會自動入帳到司機銀行戶口；同時的士司機於首個月利用程式收取車資滿1,000元，便能獲得200元回贈；而首年可獲豁免手續費，其後八達通才會收取車資1%手續費。

香港的士業議員上月6日推出新網約平台「E-的士」應用程式，當時司機版本已上架，而乘客版亦將於下周二（16日）推出。（資料圖片）

黃保強表示，現時已有逾5,000名司機下載了商用版八達通程式。（八達通app） 「禮貌大使」推動司機安裝八達通程式 對於使用一年後便會收取手續費，黃保強認為倘業界習慣了使用八達通收取車資，即使有少量手續費，亦不會「反彈」棄用八達通收款。 黃保強續指，的士商會設立禮貌大使為司機安裝八達通應用程式，又稱不少的士司機均對八達通推出的優惠感到「好歡迎、好雀躍」，故現階段已有逾5,000名司機安裝了應用程式（佔全港的士司機八分一）。同時，黃保強又指八達通的應用程式介面方便，的士司機收取車資後，只須按一個鍵，便能將款項即時入賑至銀行戶口。

絕大部分的士司機都不接受電子支付，對不少乘客甚為不便。（資料圖片）

根據政府統計處資料，租車司機（佔的士司機80%）的每月平均淨收入，介乎15,600港元至18,500港元，以大嶼山的士司機最高，其次為市區的士司機，新界的士司機最低。以此推斷，一年後的士司機如繼續接受八達通收取車費，每月需付約150至185元手續費予八達通卡公司。

過往由於八達通卡需收取讀卡器租機費，據稱每月數百元，加上要一段時間款項才轉到司機手上，因此大部分司機都不願意接受八達通。現時轉為司機可利用手機（Android系統）近場通訊（NFC）功能，令手機變成讀卡器直接嘟卡收款，加上可即時過數，令司機逐漸接受。