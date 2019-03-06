【的士鬥Uber】的士業推新App　司機接短途單儲分換獎金　減拒載

Uber日前宣布與天誠汽車集團有限公司合作推出「Uber Flash」的士叫車服務，惟天誠汽車突然｢縮沙｣取消合作，Uber 昨（5日）單方面宣布推出新服務，兩大｢仇家｣的世紀合作觸礁。 香港的士業議會今日﹙6日﹚｢反擊｣，稱｢Uber Flash｣並不合法，即使的士以｢包車制｣運作，但包車形式需事先由車主向乘客簽署合約，惟大部分司機都並非車主。 另外，議會宣布推出新的網約平台｢E-的士｣應用程式，為乘客和司機提供更全面服務，Android司機版已上架，乘客版料短期內推出。議會稱，程式可即時及預約叫車，亦可選擇車款、優質司機等；另設計分制，司機承接短途車程時，會獲得積分，兌換獎品甚至獎金，冀減少拒載。

的士業界批Uber Flash涉違法。（梁鵬威攝）

Uber聲稱Uber Flash的士以包車形式服務，並不違法，香港的士業議會主席熊永達今日反駁指，如以包車形式運作，乘客上車時，車主需與乘客簽約，惟大部司機並非車主，憂會誤墮法網。他又稱，車主須告知保險公司有關車輛的用途，然後獲對方同意下，第三者保險才會生效，但若司機擅自經營Uber Flash服務，保險可能會失效。

熊永達又指，業界將推出｢E-的士｣應用程式，提供的士網約服務。他強調，程式完全符合香港法例，提供的服務超越Uber，包括會與｢call 台｣合作，司機可承接電召服務乘客；程式又會提供實時交通消息；同時提供語音功能，司機透過說話就可承接預約服務。他強調，程式不會抽取司機利潤，乘客亦不會被濫收車資，呼籲司機不要誤墮法網與Uber合作，應積極支持業界的程式。

儲積分換獎金 鼓勵司機勿拒載

的士服務質素不時惹來批評，有時更出現拒載情況。熊永達表示，新程式設有計分制，司機承接短途，或其他平時可能拒載的車程時，會獲得積分，之後可藉此兌換獎品，甚至獎金，冀減少拒載情況。



乘客版料數周後推出

程式現時只推出了司機版，乘客版仍未推出，市民未可使用。熊永達表示，乘客版程式已完成，但希望有過千名司機參與後，方推出市場，預料數周後，可以正式上架。

不過，這次並非業界首次推出手機App，的士業議會2016年時，曾推程式｢的士APP｣。熊永達坦言，該程式已停用，合作伙伴拒繼續運行程式。對於新程式會否出現同樣問題，他指程式由17個的士組織，以及贊助商共同出資開發，希望程式之後可透過賣廣告等方法賺錢，毋須單靠業界或贊助商支持。

熊永達表示，「E-的士」App由17個的士組織，以及贊助商共同出資開發。(梁鵬威攝)

另外，有市民發現司機版程式，車程會收取5元電召費，質疑是否違法。議會副主席吳坤成強調，乘客使用該新程式叫車並不會額外收費，不過如使用電召服務叫車﹙俗稱｢call 台｣﹚，然後｢call 台｣再轉介乘客至使用程式的司機，因該乘客本身就使用電召服務，故原本需付的5元預約服務，仍然需要支付。

對於天誠取消與Uber合作，熊永達表示，對方原想增加司機收入，但業內有不少反對聲音，加上得知將有｢E-的士｣程式面世，故取消合作。他續稱，兩天前收到天誠的業務持有人劉偉堅來電，談及關於新程式的運作，目前未有任何新進展。

上周Uber表示與天誠汽車合作後，旋即惹來的士業界強烈不滿，早前逾38個的士團體聯署抗議，並到海關舉報Uber，又指天誠並不代表業界。