Liquiproof LABS發聲明鞋履防水噴劑不含氟化物

香港中毒諮詢中心在周三（10日）公布去年一宗鞋履防水噴劑中毒個案，一名男子在屋內使用鞋履防水噴劑15分鐘後，因吸入氟化合物而出現劇烈咳嗽，呼吸困難等症狀，最終要留醫兩日，證實出現化學性肺炎。 中毒諮詢中心在記者會上展示一批防水噴劑產品，全遮去品牌名稱，當中一款疑似英國鞋履防水噴劑Liquiproof LABS。該產品生產商今日（12日）發表聲明，表示旗下所有產品不含有記者會提及的氟化物及有機溶劑，成分天然無害，對事件表示高度的關注，並將對任何失實或含誤導成分的報道保留一切相關的法律權利。

中毒諮詢中心在本周三的發布會上，有展示疑似Liquiproof LABS產品（左前二），但牌子被遮掩。（資料圖片／洪嘉徽攝）

中毒諮詢中心回應指，在記者會上展示市面不同種類的防水噴劑，已經遮蓋了所有品牌名稱，中心簡介時亦沒有指明那一款產品是中毒個案病人曾經使用的產品。

今日鞋履防水噴劑生產商、英國品牌Liquiproof LABS發表聲明，澄清產品的所有產品均採用天然成分；同時液態防水噴霧亦不含香港中毒諮詢中心所提及的氟化物和有機溶劑，是「真正環保、無毒、無害。」官方澄清聲明夾附化學品安全技術說明書。

聲明中更表示對事件表示高度關注，強調「將對任何實施或含誤導成分的報道保持一切相關的法律權利」。