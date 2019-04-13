建制、泛民議員倡收回醫委會權力　於立法會修訂醫生註冊條例

醫務委員會早前否決放寬海外專科醫生實習期方案，立法會建制及泛民議員都表示不滿，認為引入海外醫生可緩解公立醫院醫生不足。民主黨黃碧雲預告，如醫委會不改革，在立法會提出修訂《醫生註冊條例》，令海外醫生可來港執業；民建聯葛珮帆就指出，有部分本地醫生一直恐嚇港人海外醫生不專業，但事實並非如此，民建聯很快會就收回醫委會部分權力作討論，料會有方案提出。

醫務委員會下月8日將再度討論有關豁免海外醫生在港實習的安排。（資料圖片）

黃碧雲今早（13日）在一個電台節目上表示，早在香港回歸前，英聯邦地區醫生可在港免試執業，但其後修改法例，令海外醫生回歸後一定要在香港考試，才可註冊執業。她又說醫委會32名委員中，只有8名非業界委員，由醫生業界主導，質疑醫委會是「醫學霸權」，沒有將公眾利益放在最高考慮。她續指，若醫委會未能改革，就會在立法會提出修訂《醫生註冊條例》，令海外醫生可來港執業。

葛珮帆批評 本地醫生經常恐嚇香港人

葛珮帆批評，有本地醫生經常恐嚇香港人，稱海外醫生不專業，只有他們專業。她同意應收回醫委會權力，黨內很快會就收回醫委會部分權力作討論，料會有方案提出。

自由黨立法會議員張宇人提出休會辯論，要求立法會討論放寬非本地培訓專科醫生的實習要求。（資料圖片/歐嘉樂攝）

立法會將於5月15日大會上休會辯論該放寬非本地培訓專科醫生的實習要求，動議由行政會議成員、自由黨張宇人提出。他狠批醫委會就引入海外醫生設多個門檻是剝削和刻薄同業。被問到會否擔心會引入內地醫生，恐影響醫療質素，張宇人稱廿年來中國的醫學也有進步，而且中國未有定義何為「專科」，內地醫生不會來到香港執業。他強調，現階段無人要求放寬內地醫生來港，大家不用擔心。

黃碧雲建議，香港可仿傚新加坡，只允許某些地區的海外醫生來港，做好質素把關。