豁免海外醫生實習期　醫生團體將提第5方案　強調比原有方案更好

社會新聞
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醫務委員會下月8日將再度討論有關豁免海外醫生在港實習的安排，多個醫生組織昨晚(12日)開會，會後醫學會會長何仲平表示，已經達成共識，將會在原有的4個方案以外，提出第5個方案，他形容有關方案一定比原有方案好，有信心能爭取支持，惟稍後才會公布方案內容。

對於投票方式，他主張仿效立法會機制，集中針對一個方案，讓委員提出修訂，然後表決。

醫學會會長何仲平在會後表示，將會在原有4個方案以外，提出第5個方案，並有信心能爭取到醫學會的支持。　（資料圖片／林若勤攝）

20人出席醫學會閉門會議　商議新方案

約兩小時的閉門會議由醫學會主辦，約20人出席，包括港大感染及傳染病中心總監何柏良、公共醫療醫生協會執委馬仲儀、前線醫生聯盟主席黃嘉恩、公立醫院顧問醫生協會等。

醫學會會長何仲平在會後表示，將會在原有4個方案以外，提出第5個方案，並有信心能爭取到醫學會的支持，「呢個方案我哋覺得係非常好，海外醫生會更有興趣回港，在公家醫院工作，我相信醫學會會同意，因為好多前線醫生有共識喺度，呢個方案好過之前好多。」

醫務委員會下月8日將再度討論有關豁免海外醫生在港實習的安排。　（資料圖片）

倡海外醫生留瑪麗醫院或威院工作

何仲平稱，由於仍有細節未定，方案詳情會在稍後公布，不過強調，醫生需進行臨床而非行政工作，「我們主要希望(海外醫生)在醫管局醫院工作，如果是在大學(工作)，可以在瑪麗醫院，或威爾斯親王醫院等大學(教學)醫院，我們會接受。」他重申新方案既能照顧社會及病人的利益，亦令醫生沒那麼辛苦，吸引醫生回港。

他並指，支持投明票表決，不過不認同以淘汰制表決，主張仿效立法會機制，集中針對一個方案，讓委員提出修訂，然後表決，以確保最終定出方案。

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