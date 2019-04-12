放寬海外醫生實習觸礁　議員：涉公眾利益　不應推畀幾個醫生決定

醫務委員會早前會議上否決全部4個豁免海外專科醫生實習的方案，引起輿論譁然，批評有醫界人士醫醫相衛，為保自身利益罔顧本港醫生人手不足的苦況，立法會議員陳健波狠批醫委會所謂專業自主有如「專業霸權」，而議員葛珮帆在昨日（11日）的特別財會上，敦促政府應收回醫委會的權力，由政府決定如何引入海外醫生。 葛珮帆今日（12日）接受《香港01》訪問時解釋，並非要求政府解散整個醫委會，但醫委會委員否決放寬實習安排的方案，明顯與社會的需求不符，為海外醫生來港設下重重不必要的關卡，政府不應將如此攸關公眾利益的議題，推給少數醫生投票決定，又指若當局不提出解決方案，是不負責任的行為。

葛珮帆提議政府應收回部份醫委會的權力。（資料圖片）

醫委會早前討論應如何放寬海外專科醫生的實習要求，提出4個方案讓委員投票，惟全部方案遭否決，引來各界批評。在巨大輿論壓力下，醫委會擬於下月的會議重提議案，主席劉允怡希望以明票投票，相信有較大機會投出至少一個方案，惟最終有幾多個方案仍然未定。

關注事件的立法會議員葛珮帆認為，委員將視線轉移至投票機制有問題，但問題重點在於委員是否有心開放讓海外醫生來港。她在昨日的特別財會提倡，政府應收回醫委會權力，由政府決定應如何引入海外醫生。劉允怡今回應指，倘有人認為需要收回權力，可透過立法途徑取回。

劉允怡指若有人認為應收回醫委會權力，可循立法途徑去做。（資料圖片）

葛珮帆今日接受《香港01》訪問時解釋，其說法並非要求收回醫委會的全部權力，又或要求取消醫委會。但她續指，自己不時收到市民的投訴，指在公營醫療求診需等候數年，或令病情惡化，引入海外醫生有其必要性；但今次投票只針對應否放寬實習安排此一小改動都無法通過，反映醫委會委員為海外醫生來港設下重重、不必要的關卡，令來港行醫的吸引力下降，與社會需求相違背，才令市民憤怒。

目前醫委會的32個席位之中，衛生署和醫管局代表各佔一席，亦有4名政府委任業外委員，再加上消委會代表，惟葛珮帆形容，政府代表現時在醫委會只屬協調角色，「無乜嘢做到」，但不代表日後要維持原狀，她斥政府推卸責任，只「推畀幾個醫生決定」，促當局必須提出解決辦法，她又透露所屬政黨民建聯亦正商討有無可行方案，保障醫生水平同時增加人手。