林奮強批港醫療體系保護主義強　團結香港基金倡免試引入海外醫生

放寬海外專科醫生實習的問題未見曙光，團結香港基金早前就更「進取」，倡議免試引入海外醫生。身兼醫管局成員的香港黃金五十創辦人林奮強今早（13日）在電台節目上批評香港醫療體系保護主義強，無所不用其極阻礙海外醫生來港執業。基金副主席黃元山建議香港可仿傚新加坡等地區，免試引入海外醫生，港人子女優先。

團結香港基金建議免試引入海外醫生。（資料圖片／鄭翠碧攝）

團結香港基金早前發表的報告指出，本港人口對醫生人口比例為每1000人只有1.9名醫生，遠低於經濟合作暨發展組織的3.4，亦較鄰近新加坡的2.4低，形容本港醫生短缺情況嚴峻，指出香港需要至少增加3000名醫生。

基金副總幹事黃元山今日進一步解釋，本港公營醫療體系的問題已嚴重到不能透過自身訓練解決。去年醫生人手淨增長不足100個，因為即使有新醫生加入，亦有醫生退休或流向私營醫療系統，建議讓海外醫生免試在本港執業。他舉例，香港可規定在世界排名前50名醫學院取得醫學資格的有限度註冊醫生，能免試到港執業，其中港人子女優先。他又指，排名頭50間的學院的水平有一定的保障，加上醫管局有把關。被問及免試會否令更多醫生容易離開公營醫療體系，他稱可延長有限度註冊年期。

林奮強就形容，考試是「無聊」，因為海外醫生已在當地取得執業資格。他舉例，若有港人在加拿大撞車，是否代表不會光顧當地醫生，「是不是港人身體特殊？」林批評本港的海外醫生註冊制度，是赤赤裸裸的保護主義，無所不用其極阻礙海外醫生來港。