休漁期下月展開　魚蛋原材料批發價最多貴八成　漁民需到公海捕魚

一連三個半月的休漁期將於下月1日開始，於本地屹立三十多年的、以生產本地魚蛋聞名的「興利祥記」率先宣布，因為本港漁獲短缺，將在本月底結業，並將生產線移至廣東省中山廠房。有本地魚蛋店承認本地漁穫近年減少，每當休漁期時，用以製作魚蛋的門鱔和䱛魚（䱛仔）都會加價最多八成，甚至因此未能供應貨品予食肆。

今年的休漁期為5月1日至8月16日，漁民除了可使用單層刺網和釣具繼續捕魚外，一律禁止以其他方式捕魚。（資料圖片／張浩維攝）

李彩華：魚蛋廠商​休漁期前入定貨

漁護署數據顯示，香港捕撈漁業去年的漁產量約為12.4 萬公噸，價值約達27.5億元，較2017的12.8公噸輕微下跌3%。主要的捕撈漁獲是池魚、牙帶、䱽魚、木棉、鮫魚及䱛魚。九龍城老店「德興魚蛋」主要選用門鱔和䱛魚製作魚蛋，老闆平叔表示，每當休漁期時，來貨價都會大增，加重成本。他舉例，平日每公斤門鱔和䱛魚的批發價為22至25元，但到休漁期時，就會加價到30至40元，加幅最多八成。他解釋，休漁期的水域不包括公海，漁民會到公海捕撈，再將成本轉嫁。

香港海鮮聯合總會主席李彩華指出，休漁期間的海魚魚獲會減少，但魚蛋店理應不受影響。他解釋，一般廠商會在休漁期前購入大量海魚，留待備用。他續指，往往休漁期影響得最多的海魚是紅衫、木棉（大眼雞）、牙帶和青斑，而非製作魚蛋的魚。

「德興魚蛋」的原材料為門鱔和䱛魚，每到休漁期，批發價就會大增。（「德興魚蛋」fb圖片）

德興魚蛋：從馬來西亞空運門鱔來港製魚蛋

不過，老闆娘平嫂反駁說，店舖主要使用新鮮魚製作魚蛋，加上亦沒有如此龐大的冰箱存放存貨，因此，每到休漁期就要捱貴貨。平叔補充，店舖亦會從馬來西亞選購門鱔空運到港，目的是為盡快製成魚蛋，而非留待慢慢用，「凍的時間長了，吃下去就沒有魚味。」加價非最慘，平嫂指，最嚴重時試過缺貨，未能供應予食肆。

對於有魚蛋生產商因漁獲不足而要將生產線北移，平叔估計是由於內地近海面積較大，非法捕漁較猖獗，漁獲亦因此較多。

每逢休漁期，紅衫魚的供應量都會受影響。（資料圖片／張雅婷攝）

休漁期長達3.5個月 建議改吃養殖魚

今年的休漁期為5月1日至8月16日，自2017年起，由於內地近年漁業資源衰退嚴重，故將休漁期由過往平均兩個半月增至三個半月，期間漁民除了使用單層刺網和釣具外，一律禁止以其他方式捕魚。李彩華表示，由於仍可釣魚，照舊會有海魚供應，但要視乎數量而定價。以大眼雞為例，去年最高的批發價為每公斤131.25元，較平日約110元的批發價多逾兩成。

李彩華建議市民可於休漁期間選購養殖魚，如沙巴龍躉、石蚌、黃立鯧。