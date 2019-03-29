誰是殺魚元兇？養魚戶呻水質差惹病菌　漁護署反指香港水質已轉好

香港曾是漁港，但近年不少漁民大呻養魚難，由魚苗養育成大魚，至少死了一半，看不到漁業前景。 政府早前建議收緊魚排續牌條件，提出魚籠面積不小於魚排面積七成、魚場須達到每平方米10公斤的最低養殖密度等要求，觸發一批養魚戶走出來開記者會反對，直斥政府逼上絕路。張全（全哥）是其中一位反對者，嘆言30年前漁業風光的年代，一年靠賣魚淨賺一二百萬元，但近年本港水質轉差，去年買兩萬條沙巴龍躉魚苗，現只剩三十條，言談間多次提到「漁護署幫我哋唔到」。 不過，漁護署認為「香港水質一直轉好」，解釋指部分外地魚苗帶有過濾性病毒，以及養魚戶餵飼含菌雜魚，才是致命元兇。

政府早前表示，本港931個持牌養殖場中，低產值或閒置的養殖場達7至8成，有部分魚排只養幾條魚，情況並不理想。（歐嘉樂攝）。

根據漁護署資料，本港去年共有931個持牌養殖場，但全年生產只有約850公噸活海魚，較2009年的1,437公噸急跌約4成。為推動漁民積極養魚，減少魚排閒置情況，政府建議收緊魚排續牌條件，包括規定魚排面積須與牌照指定面積相同、魚籠面積不小於魚排面積七成、以及魚場須達到每平方米10公斤的最低養殖密度。

漁護署新招，殺不少養魚戶一個措手不及，大呻「難以達標」。養魚三十載、在滘西灣擁有四萬平方呎魚排的全哥說，漁業風光的年代，養魚面積達八九成也不是問題，皆因水質好、找魚餌方便，「隨時一攞就係幾百箱」，魚的存活率也高，「一年可以搵一兩百萬，風光時可以買到兩層樓」。好景不常，政府在2012年底起禁止在本港水域拖網捕魚，一個個紅潮、天災、水質等因素影響，大批魚苗相繼死亡，每年虧蝕同樣以百萬元計，全哥不禁拋下一句「心灰意冷」。

全哥說，近年養魚難，皆因本港水質轉差、死魚不斷發生，直言「做到心灰意冷，唔想做」。（歐嘉樂攝）

1.水質：相當差 vs. 一直轉好

「呢幾年水質相當差，一年買四五萬條魚苗返嚟，一半都養唔到，冇咁多本錢放落去」，全哥對水質轉差的結論，源於原本清澈見底的海水不復見、死魚不斷。他舉例說，四年前購入30萬條黃立鯧，突然每朝魚排浮現一、兩千條死魚屍體，最終損失數十萬元。漁護署當時派出獸醫診症，對方也承認香港水質太差，「蟲入咗腸，條魚無得醫，最好你唔好養」。全哥無奈地說「我哋唔係唔想養，我哋係好想養，有錢賺點解唔做？但水質實在太差！」最後魚也越養越少。

朱振華稱香港水質一直轉好，認為魚苗及飼料問題才是殺魚元兇。（周景文攝） 漁護署高級漁業主任（水產養殖）朱振華卻認為，「香港水質一直轉好」，解釋指署方每年派員到不同魚類養殖區抽取超過3,000個海水樣本，監察水質變化；又在部分養殖區安裝實時水質監測系統，如偵測到異常情況，會盡早向養魚戶提供預警。 他認為，令漁民有水質轉差的錯覺，其中一個原因是從外地購買帶病的魚苗，「經過運輸受壓，到香港時已經發病、死亡」，例如石斑類魚苗常見虹彩病毒，建議漁民先向魚苗供應商索取樣本，寄至漁護署接受免費病毒測試。另一致命原因，朱振華認為是餵飼帶病原體的雜魚。他說，雜魚本身沒有經過消毒，加上被倒入魚籠後，有近兩至三成未能被海魚進食，剩餘的雜魚沉到水底，影響魚排水質。漁護署也曾出刊物解釋「雜魚含水量高（約70%）， 沒有妥善冷藏的雜魚容易滋生大量細菌或寄生蟲 ， 而且雜魚的脂肪容易氧化變壞，令養魚生病，甚至死亡 」。

全哥傾向用雜魚餵飼，認為肉質更佳，吸引不少回頭客光顧。（歐嘉樂攝）

2.飼料：難買雜魚 vs. 魚糧品質穩定

養魚戶愛用雜魚餵飼養殖魚，認為可令成魚肉質更佳，但自從港府禁止拖網捕魚後，覓食成為一個難題。全哥說「冇魚餌，就養少咗，𠵱家需要時call人去捉，再搵夥計去香港仔、筲箕灣收貨，變相功夫增加、成本增加、時間長咗。」

沒有雜魚，可用魚糧取代？全哥嘆言，魚糧價格是雜魚四、五倍，多數在休漁期（五至八月）才使用魚糧，為節省成本只能一星期餵飼一次，「我邊圍到皮？無辦法下只能減少養飼」。

生意人注重成本控制，朱振華則認為，如果雜魚兩至三元一斤，需七至八斤才可換取一斤成魚，而魚糧十多元一斤，但可能一至一點五斤已可換取一斤成魚，「唔可以用表面價格推算成本」。他又指，雜魚每次的質素、狀況都不一，但顆粒魚糧保質期較長，有固定配方供應營養給不同大小、品種的魚，令其質素穩定，增加買家選購信心。

養魚成果容易受天氣影響，全哥說去年八月買了兩萬多條沙巴龍躉魚苗，現在只剩下30條，苦笑說「死光了！」（歐嘉樂攝）

3.紅潮：避紅潮被勸返 vs. 航道危險

每當遇上紅潮，養殖海魚的漁民多是損失慘重，全哥也經歷過，「一次紅潮，魚幾乎死得七七八八」。雖然漁護署有進行定期紅潮監察，但他不信任，直言「要靠自己，唔可以靠漁護署」。有一次他希望拖走魚排避開紅潮，卻被勸返，「又話我過晒界，又話我唔喺個養魚區，要返轉頭」，面對養魚越做越難，他淡淡說了一句「已經做到心灰意冷，唔想做」。

朱振華解釋，定期到魚類養殖區採集海水樣本，監測浮游植物情況，有需要時以手機短訊向養魚戶發出預警報告，但承認「紅潮係自然現象，難100%監察到」。當出現紅潮，他指漁民可考慮預先收成魚苗，也可透過漁護署與海事處溝通後，再由署方人性化地建議他們可把魚排搬去什麼地方暫避，強調如漁民自行移至主要航道，十分危險，也不能把魚排拖入保護區。

港府容許養魚戶在其魚排上經營休閒垂釣業務，面對政府突然修例規限養殖數量，有養魚戶斥政策混亂。（歐嘉樂攝）

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4.休閒漁業：副業幫補 vs. 養殖為主

2002年起，港府容許養魚戶在其魚排上經營休閒垂釣業務，目前共有11個魚類養殖區、共41名持牌人參與，更有人停止養魚，全力發展休閒垂釣。全哥在15年前也把半個魚排發展休閒垂釣，作為副業「幫補下」，剛開始起步年賺四五十萬，但近年開始沒落，靠夏天周末賺多個零錢。生意難做，他希望「政府唔好修例，讓我哋自生自滅，最好係政府（用錢）收返魚排，大家都皆大歡喜」。

朱振華表示，政府當年推動休閒垂釣，希望「漁民以養魚養主，多一個副業賺額外收入，從來唔係發個養殖牌去做休閒垂釣」，重申目前仍在諮詢階段，未有定案，但指政府目前無意收購魚排。

面對漁業不如當年風光，甚至需要發展休閒垂釣幫補生計，全哥嘆言心灰意冷，當年的光景已回不去了。（歐嘉樂攝）

魚排大辯論：政府求增量 漁民憂虧本

全哥說，養魚業正在走下坡，政府突然拋出收緊魚排續牌條件建議，等同「趕絕漁民」，建議政府先實驗成效，讓養魚戶估算每條魚成本、人手開支、售價等，否則貿然大量投資，最後還是虧損得焦頭爛額。

食物安全及環境衞生事務委員會將於下周二（2日）召開特別會議，邀請漁民代表就新養殖標準建議發表意見。朱振華表示，收緊續牌要求原因是要活化漁業，令目前八成非活躍魚排重新投入運作，「魚排係好寶貴公共資源，（署方）有責任令資源得到善用」，即使養魚戶日後未能達標，署方也會提供支援及時間協助。