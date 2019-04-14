張建宗指機場三跑成大灣區「雙門戶」　航天城將發揮協同效應

政務司司長張建宗網誌以「打造尖端國際航空樞紐」為題談及機場發展。他指，香港國際機場是全球最繁忙的貨運及客運機場之一，機管局正積極推進香港國際機場三跑道系統工程，整個項目預計於2024年落成；而受惠於港珠澳大橋的正式開通，坐落大嶼山的香港國際機場將成通往世界和大灣區的「雙門戶」。 他又指，機管局正積極推展的SKYCITY航天城發展項目，將配合三跑道系統的規劃，以及大嶼山的其他發展，以發揮最大的協同效應。

張建宗指，三跑道系統全面運作後，香港國際機場每年可以處理的客運量預計約達1億人次。(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，三跑道系統全面運作後，香港國際機場每年可以處理的客運量預計約達1億人次，貨運量預計增加至約900萬公噸；而機場三跑道系統，將為香港的航空業創造更多就業機會。

三跑系統可提供約12萬個直接職位

按機管局估計，當機場三跑道系統全面啓用後，可提供約12萬個直接職位和近16萬個間接或連帶職位(當中包括與航空業相關及非相關的職位)，比現時增加達7萬多個職位。

他指，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及「十三五規劃」《港澳專章》中，國家支持香港鞏固和提升作為國際航運中心的地位，而香港受惠於港珠澳大橋的正式開通，坐落大嶼山的香港國際機場將會成為通往世界和大灣區的「雙門戶」。

機場將成大灣區「雙門戶」 發展跨境直升機服務

香港將會擴大大灣區境內外的航空網絡，積極推動多式聯運，穩步發展跨境直升機服務，以及發揮香港作為航空人才培訓中心和航空融資和租賃中心的獨特作用。

而機管局現正積極推展的SKYCITY航天城發展項目佔地約25公頃，將建造一個匯聚零售、餐飲和娛樂的專區，有助提升香港國際機場的吸引力和競爭力。SKYCITY航天城的發展將配合三跑道系統的規劃，以及大嶼山的其他發展，以發揮最大的協同效應。