【明日大嶼】反對方案被指得益者　守護大嶼聯盟成員不滿被逐離場

政府早前為「明日大嶼」提供初步估算，造價約為6,240億元，並計劃先在立法會申請約5.5億元撥款作前期研究。立法會發展事務委員會今日（13日）召開特別會議，邀請公眾到場就計劃發表意見。 會上多個學會及商會表態支持明日大嶼方案，有房屋署前助理署長稱填海有助解決房屋問題，更提出在南丫島填海。不過，有反對填海方案的團體質疑，當局無考慮填海對離島居民的影響，同時未有一早就方案進行諮詢。其後，立法會議員麥美娟發言時，提及部分反對聲音或涉及地產霸權，言論引起在場公眾人士不滿，有守護大嶼聯盟成員中途被趕離場。

有反對填海方案的團體質疑，當局無考慮填海對離島居民的影響。（張嘉敏攝）

為買樓影響家庭關係

會上有多名學會及商會的代表就明日大嶼方案表態支持，包括工程師學會、來自建築業界的商會等。當中有曾擔任房屋署助理署長的退休工程師張建強發言，指出曾有公務員朋友須利用退休金，協助兒子支付300萬元的首期，令父子二人壓力甚大，「想跳海，叫晒救命。」他指自己曾參與多個大型填海工程，包括調景嶺、愛秩序灣等項目，認為填海能有助開拓土地；他更建議政府應考慮在南丫島填海造地，並利用港島線進行接駁，「有填海唔使跳海。」

學生要求政府反省

在場有數個反對方案的團體在場，坪洲填海關注組代表馮錦霖批評政府未有提及填海對坪洲居民的影響，更質疑政府一早委聘顧問提出27個可考慮的填海方案，但卻只提出25個方案作諮詢，獨欠交椅洲及青洲仔的選址。有公眾亦指出，政府發展時忽視對大嶼山居民的影響，並以大澳為例，指當區發展後造成環境破壞、缺乏社區設施，令老人院要關閉。會上亦有學生發言，直指年輕人對政府形象差，「同學問我去立法會做咩，佢哋（政府）都唔會聽。」他坦言不期望政府會聆聽他的訴求，但希望當局會作出反省，「（政府）有無問過香港人想點？唔好以為年輕人安居樂業就會唔發聲。｣

發展局局長黃偉綸於會上稱，政府並非「公司」，推展項目是為社會整體效益。他強調項目屬穩建長遠投資，而其發展潛力等同4個新發展區及1個新擴展區。他解釋，明日大嶼不但能提供大量公營房屋，解決住屋需求；同時有助紓緩新界西北的交通情況。他說人工島的新增人口將填補屯門鐵路中段的需求空缺，提供更多誘因興建屯門南至港島的鐵路。

他同時指出，現時政府正就油旺區重建作研究，相信人工島可提供大面積的土地安置受影響居民。對於不少人建議優先發展棕地，他直指論者低估棕地的發展難度，稱本港棕地非廢棄無人用；他指政府正處理4成的棕地，即約540公頃，並就棕地規劃展開研究。黃偉綸續稱，獲悉社會有建議將葵青貨櫃碼頭重置於長洲南，以便釋出土地建屋，不過他指出現時政府僅集中於交椅洲人工島，暫時未有開展其餘選址的時間表。

守護大嶼聯盟代表被趕出會議

另外，立法會議員麥美娟發言時提及，反對明日大嶼方案的人士為「既得利益者」，質疑他們與地產霸權掛鉤。其言論惹來在場的守護大嶼聯盟代表謝世傑不滿及反駁，其後被麥美娟要求引用議事規條，將其趕出會議室外。謝世傑其後一度在門外要求再次入場，但被多名保安攔截。他表示不滿在場的議員未能充分表達市民意見、佔用公眾發言的時間，更肆意將反對人士與地產商扯上關係。