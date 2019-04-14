黃偉綸：牛棚藝術公園料今年中完工　保留構件和植物融為一體特色

土瓜灣舊區毗鄰俗稱「牛棚」的前馬頭角牲畜檢疫站，是本港碩果僅存的戰前牛畜屠宰中心。「牛棚」前方用地其後改建成「牛棚藝術村」，為不少文化藝術愛好者的聚腳地。發展局局長黃偉綸今日發表題為「活化和發展牛棚後方用地」網誌指出，「牛棚」後方正進行活化工程，計劃發展為「牛棚藝術公園」，預計今年年中完工。 他表示，「牛棚藝術公園」現時已接近完工，除了戶外休憩區，還有綠油油的草坪。在「牛棚」停止運作後，其後方的植物仍繼續生長，不少樹木的根宛延交錯地鋪在地上，建築署的設計團隊特別保留了建築構件和植物融為一體的特色。而為提升周邊地區與「牛棚」的暢達性，建築署亦與路政署商討，在新山道行人天橋新建的無障礙升降機加設一個出入口，方便市民前往「牛棚」。

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勞志成表示，「活化和發展牛棚後方用地」會為九龍城區提供更多公共休憩空間，並配合前方用地上的「牛棚藝術村」，推動本地藝術及文化發展。(發展局圖片)

黃偉綸表示，感謝建築署設計團隊的心思和努力，在活化過程中盡量把別具特色的元素，包括一磚一瓦、一草一木，原貌原址地保育。他指，相信「牛棚藝術村」和「牛棚藝術公園」均可以提供一個洗滌心靈和休閒的好去處。

建築署：特色元素原址保存

建築署高級建築師勞志成表示，在活化過程中，為了保育「牛棚」後方的文物價值，建築設計團隊盡量把別具特色的元素原址保存，例如牲口餵飼槽、飲水池，以及用以繫着牲口的鐵環等，以呈現牛棚後方昔日的光景。建築署的團隊夥同民政事務總署，亦會在適當地點加上銓釋裝置，例如在重新安裝的鐵欄上，加上以金屬片切割出來的牛、豬等牲畜模樣，反映「牛棚」飼養過不同種類的牲畜。

勞志成還特別提到，「牛棚」後方用地上有一塊大石頭，據說是「牛棚」內一處極為重要的位置，稱為「大石鼓」。每天清晨，當時的牛隻買手就是在大石後競價、落價，非常熱鬧。建築署曾向在「牛棚」任買手的人士查證，是真有其事的。

加入新設計如新建避雨亭

昔日「牛棚」後方的牲口棚，設計簡單，以紅磚或混凝土作柱支撑屋頂，四周並沒有圍封。經年月的洗禮，現時只剩下一條條紅磚柱，有些更因本身結構問題，傾斜或倒下。建築設計團隊以鋼架來穩固磚柱，並鋪設行人板道，設計成遺跡公園的模樣，極具特色。

新建設施亦特別參照「牛棚」的建築特色，並加入新穎的設計，例如新建的避雨亭，與「牛棚」內瓦頂紅磚單層平房設計相若，兩層屋頂之間有少許空間，以助空氣流通。避雨亭天花的遮陽反光片，則利用了鐳射打印技術，呈現樹葉落在屋頂上的效果，可以遮陽並透光，既實用又美觀。