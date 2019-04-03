黃偉綸：市建局油旺規劃研究最快年底完成　或推廣至荃灣

撰文：王潔恩
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發展局局長黃偉綸今日（3日）回應立法會議員質詢時指出，市建局自2017年展開的《油旺地區規劃研究》，預料會於今年底至明年初完成，市建局會根據研究結果尋求更有效益的方法，以推動市區更新，並將其理念推展到其他地方，如荃灣區。
他又指，市建局目前的角色，均是透過重建提供私人市場物業，現時並無改變，但他指出，當中已有一定調整，包括推出首個首置上車盤「煥然懿居」，以及研究重建公務員合作社的樓宇等。
有議員指出，市建局重建項目不少都用作興建私樓，但樓價高不可攀，一般市民難以負擔，故認為政府應清晰給予市建局角色，令市建局更有責任承擔資助出售房屋項目，如首置盤等。
黃偉綸指出，市建局目前的角色，均是透過重建提供私人市場物業，現時並無改變。不過，他說當中已有調整，包括早前推出的首個首置上車盤「煥然懿居」，均是由市建局負責。他又稱，市建局亦將研究重建公務員合作社的樓宇，屆時不單可提供私樓單位，亦有空間推出資助出售房屋。
承認安置問題拖慢進度
工聯會立法會議員麥美娟又指，市建局重建項目的最大挑戰，均是舊區的居民安置，使整個項目的進度拖慢。黃偉綸承認，現時有需要打破限制，而市建局已與房協配合，將日後啟德用地的新建單位，用作安置受市建局清拆項目影響住戶，但他坦言，現時規模遠遠不足，又稱若要在市區或接近市區地方另覓土地安置，將具有一定挑戰性，故未來需要增加土地供應。