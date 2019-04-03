黃偉綸：市建局油旺規劃研究最快年底完成　或推廣至荃灣

發展局局長黃偉綸今日（3日）回應立法會議員質詢時指出，市建局自2017年展開的《油旺地區規劃研究》，預料會於今年底至明年初完成，市建局會根據研究結果尋求更有效益的方法，以推動市區更新，並將其理念推展到其他地方，如荃灣區。

他又指，市建局目前的角色，均是透過重建提供私人市場物業，現時並無改變，但他指出，當中已有一定調整，包括推出首個首置上車盤「煥然懿居」，以及研究重建公務員合作社的樓宇等。