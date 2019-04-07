黃偉綸與Companion打卡談海濱：單一模式存局限　公私合作具彈性

發展局局長黃偉綸今日（7日）發表網誌，提及早前與海濱事務委員會主席吳永順走訪海濱發展項目，期間兩人與美國設計師Kaws的漂浮藝術作品Companion「打卡」合照。 黃偉綸表示，隨着社會追求更多元化的海濱活動空間，單一的管理營運模式或有一定的局限。他認為，私人機構參與海濱發展和管理，可充分發揮民間創意、市場智慧和經驗，日後當局會繼續探討與具相關經驗的營運者合作，以公、私、民合作模式發展海濱。

黃偉綸（右）與海濱事務委員會主席吳永順（左）走訪中環海濱，討論海濱發展的策略和願景。（黃偉綸網誌圖片）

財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》預留60億元，發展新的海濱長廊及休憩空間，推展共9個分別位於灣仔、東區、啟德、茶果嶺及荃灣的重點優化海濱項目，合共提供35公頃休憩用地。

黃偉綸表示，計劃在10年內開通九成已規劃的維港海濱，全長增至34公里，可見政府對實現海濱願景的決心和誠意。

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黃偉綸提及，隨着社會追求更多元化的海濱活動空間，單一的管理營運模式或有一定的局限。他舉例指，中環海濱活動空間和摩天輪，自從以短期租約的模式交予私人機構管理後，舉辦過不少大型活動，包括美酒佳餚節、文化藝術博覽、音樂盛會、世界級賽車、嘉年華會、體育活動等，深受市民和遊客歡迎。

黃偉綸指，私人機構參與海濱發展和管理，可以充分發揮民間創意、市場智慧和經驗，達到理想效果。日後我們會繼續探討與具相關經驗的營運者合作，以公平、公開、公正的公、私、民合作模式，令海濱發展更具彈性多元。