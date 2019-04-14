【丁權覆核案】侯志強批判決不公道　促政府續處理官地建丁屋申請

高等法院日前就丁權覆核案頒下判詞，裁定新界原居民興建丁屋是傳統權益，但指由政府以私人協約或換地形式提供土地，是違憲做法。 新界鄉議局當然執行委員、上水鄉委會主席侯志強出席一個電視節目時強調，今次法庭判決對新界人並不公平，強調原居民過去犧牲很多，包括交出土地予政府發展新市鎮，「又話五十年不變，𠵱家我哋新界人好欺負呀？」他又指，不少原居民申請於官地建屋耗時甚長，政府應繼續處理相關申請後才截龍，「我哋有啲人等咗十年八年，𠵱家突然就話暫停唔處理係唔公道嘅。」

侯志強於有線電視節目《Sunday有理講》中指出，今次法庭判決對新界影響很大，因為不少原居民未沒有私人土地可以建屋，需向政府申請撥地，但過程十分漫長，「有啲人等咗差唔多10年，唔應該突然就暫停晒。」

侯：新界人助香港發展新市鎮

他又強調，香港新市鎮發展是新界原居民的支持下才能成事，「如果新界人當年鍊實啲地唔放出嚟，港英政府邊有土地發展？」侯志強又指，原居民付出很大犧牲協助社會發展，故今次判決是不公道。

出席同一節目的本土研究社成員黃肇鴻就指，政府過往向原居民收地時都有做足賠償，而發展新市鎮後原居民的土地亦有惠土地升值「分一杯羮」，「當時係大勢所趨，香港所有人都有犧牲。」

批政府言論令市民「眼紅」新界人

侯志強又指，原居民過去都未意識到今次覆核案的嚴重性，「之前我聽到唔少人話唔使怕，邊有人會攞走我哋啲嘢。」而今次裁決卻正影響不少人的利益，呼籲原居民「醒吓啦，要企出嚟！」他又強調，原居是「被迫套丁」，因為無地才要「搵出路」，「政府喺72年實施丁屋政策，劃死我哋啲村界，先搞到大家唔夠地起屋，其實好多人喺村界外有好多地㗎喎！」

政府早前指，預留予原居民發展丁屋的932公頃官地，大部份都是零碎難以發展，現階段不會着手研究未來用途，又引述本地研究社研究稱可高密度發展土地只得30多公頃。侯志強指正因為政府的說法才令新界人被其他市民「眼紅」，「我哋邊有咁多官地可以起樓？如果政府搵到190公頃出嚟畀我哋，我會服咗佢向佢斟茶！」

尹兆堅：今次官司無人贏晒輸晒

出席同一節目的立法會民主黨議員尹兆堅指，政府的態度縮骨，「有咩理由就咁用民間研究就話有幾多土地可以用？點解佢自己唔去做一個深入研究呢？咁唔係負責任嘅表現。」他又指，今次法院的判決，「無人贏晒、亦無人輸晒。」

他又估計，政府未來會觀望鄉議局提出上訴，然後視乎法院最終判決後才作打算。

黃肇鴻則指，雖然案件裁定丁屋是「傳統權益」，但判詞亦表明政府有權力決定是否批準每一宗丁屋建屋申請，「所以唔係話原居民有地想起樓，就一定要批你。」