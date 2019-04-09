【丁權覆核案】私地建屋自住合憲　本研社：原居民僅擁申請權

丁權政策司法覆核案昨揭盅，高院裁定以私人協約或換地形式建丁屋違憲，惟判詞指於自家土地、以「免費建屋牌照」建屋則屬《基本法》保障，本土研究社成員黃肇鴻於港台節目受訪時指，有關裁決內文細節顯示丁權非必然建屋權，原居民僅擁申請權利，政府掌有審批權限，今次判決是本港史上首次釐清丁權定義，政府應提升申請把關門檻，阻截套丁謀利情況；鄉議局當然執委林國昌則認為，私人土地建屋權獲肯定為合憲合法，可平息各界質疑及謾罵。 有原居民聽眾則認為，祖先對本港開發有大貢獻，後代擁權利建屋合情合理；但亦有聽眾不滿大家同樣是土生土長，唯獨原居民可享特權是不公平。

入稟申請人、「長洲覆核王」郭卓堅昨接受訪問時稱，對判決感部分滿意，但會提出上訴。(資料圖片)

鄉議局當然執委林國昌表示，鄉議局昨已發聲明表示失望，亦對判決令兩項建丁屋形式違憲感遺憾，將考慮提出上訴，但同時私人土地建屋權獲肯定為合憲合法，是重要進程，可平息各界質疑及謾罵；他又謂，今次毋用贏輸角度分析判決，雖然實際上有影響，但整體而言，以官地建丁屋的做法已愈來愈少。

黃肇鴻則對裁決感欣慰，他解釋，雖然免費建屋牌照獲裁定屬《基本法》保障，但仔細分析判詞內文，則可見有關權益非指涉必然建屋權，亦不代表原居民可自動享權利於私人土地上建丁屋，「所謂丁權是申請權」，政府可擁決定權批出與否，亦可把關，如懷疑套丁謀利，可拒申請。他認為今次並非「完全輸晒」，因為是本港史上首次闡釋有關定義。



他指，丁屋政策措施推行之初，時任行政局註明需自住、非可售，其後於76年始批准可補地價出售，但屬酌情權，他認為原居民不得濫用特權，套丁謀利。

他又指，70年代尾設審查機制，需申報村內物業、婚姻狀況等，交地政處審核，環觀今日，港府的把關則有待改善，他續解釋，不少新落成村屋疑似套丁，倘不解決，亦令欲覓地建屋的原居民難安居樂業。林國昌則回應稱，套丁非今次判決觸及的焦點，但他質疑倘原居民有需要何以不可賣出，「無得講，我資產嚟嘛。」

▼圖解丁權覆核案來龍去脈▼

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原居民反問郭卓堅對港有何貢獻?

至於逾900公頃鄉村式用地何去何從？有官員昨稱分佈零散難覓地，發展潛力不大，但黃肇鴻則反駁稱，本土研究社早前成功覓得約30公頃可用的適合土地，實際操作並非難事，「搵到唔少係有道路可達，可做適當發展」，認為港府如今可思考作其他用途，包括建公屋，回饋市民。

本身是原居民的聽眾鄧先生認為，其祖先助本港開山劈石開埠，抗英抗日，有大貢獻，後代擁丁屋建造權實屬合理，他又反問：「郭卓堅祖先對香港有咩貢獻？」；另一女聽眾則要求政府收回丁屋政策，「大家都係本港土生土長，點解要畀佢哋世代擁有，我哋就無？」

