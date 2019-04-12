【丁權覆核案】鄉議局正研究上訴　要求政府繼續處理建屋申請　

就丁權司法覆核案，高等法院日前頒下判詞，裁定以私人協約（Treaty Grant）或換地方式（Exchange）批出的丁權違憲，惟原居民仍可以建屋牌照（Free Building License）、於私人土地上興建丁屋。發展局日前表示，地政總署會暫停接收興建丁屋的私人協約及換地的新申請，亦會暫停處理已接收的申請。

鄉議局今日（12日）發表聲明，指已於日前緊急致函發展局及相關政府部門，要求取消其暫停接收及處理新申請的決定，並指鄉議局正就提出上訴徵詢法律意見。