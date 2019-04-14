沙呂小遊學團風波　辦學團曾建議接受校長請辭　惟現留任至2021年

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭發澳洲遊學團帳目混亂，由該校校董會成立的獨立調查小組向教育局提交報告，確認遊學團有三項違規及不恰當的做法，但同時稱負責教師文雁菁及校長薛鳳鳴「沒有挪用公款」。 教協今日（14日）召開記者會回應指，不滿相關調查報告，批評情況仍未有任何改善；又指事件揭示現行校本管理政策賦予法團校董會極大權力，部分校董偏袒校長，在教育局調查教協轉介的投訴期間，有校董更在校務會上譴責向教育局投訴的教師，強調必定會「嚴厲處理」投訴者。 教協又獲悉，辦學團體浸聯會曾於本年1月，向校董會建議接受校長請辭，惟校長薛鳳鳴於上周四（11日）的校務會議期間，明言會留任至2021年8月。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去10月爆出澳洲遊學團帳目混亂事件。（資料圖片）

教協表示，於2017年曾接獲沙呂小10多位教師投訴，並於同年12月4日致函教育局反映問題。教育局於2018年8月底回覆，沙呂小的聘任及晉升安排「極不理想」，至本年1月底才向該校法團校董會發警告信，但教協質疑，發信警告的做法毫無正面作用。



校董被要求簽署保密協議

教協引述消息指，法團校董會在討論部分重要議題時，要求教師校董、家長校董及校友校董避席。教協副會長、律師莊耀洸表示，若議題涉及利益衝突，校董才需要避席；若在無任何原因下要求某些校董避席，則有機會違反《教育條例》。



至今年１月底，教育局向沙呂小校董會發警告信後，教協獲悉，所有校董被要求簽署保密協議，教育界立法會議員葉建源指：「所有校董被嚴厲地告知，有關協議是由律師撰寫，不得透露會議絲毫內容，違者要負法律責任。」

教協今日（14日）召開記者會回應浸信會沙田圍呂明才小學校向教育局提交的報告。（鄺曉斌攝） 葉建源批評，沙呂小校董的情況沒有改善，繼續黑箱作業，學校管治不透明，嚴重違反校本管理制度的精神。 浸聯會曾於本年1月建議接受校長請辭 教協指，辦學團體浸聯會曾於本年1月，向校董會建議接受校長請辭；但有辦學團體校董以獨立思維為由，稱「不用理會辦學團體的意見」。教協獲悉，校長薛鳳鳴於上周四的校務會議期間，明言會留任兩年至2021年8月。

馮偉華：浸聯會應追究法團校董會的責任

教協會長馮偉華認為，浸聯會應追究法團校董會的責任，並應考慮撤換部分辦學團體校董，而法團校董會則應公開獨立調查小組的完整報告。教協將約見教育局及聯絡辦學團體跟進事件。

沙呂小獨立調查小組報告：老師沒有挪用公款

根據日前沙呂小獨立調查小組發表的報告摘要，確認三項違規及不恰當的做法包括：將澳元存放在學校夾萬、未有招標購買機票及由家教會辦理相關財務。

小組引述會計師的調查報告指，沒有提供單據或付款記錄的支出，比對有記錄類同支付的金額，屬於合理水平，並稱「唯一及不可抗拒的推論是負責老師沒有挪用公款。」

至於學校夾萬存放的3萬澳元現金，即約港幣16萬元，小組指，經調查後亦無被挪取的嫌疑。小組又斥責，投訴人不是「用家」，其指控超過全職同工所能承擔，亦使付出工作以外時間的教師受到沉重的壓力和指控。