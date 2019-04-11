沙呂小獨立小組報告無交代校長、教師處分　反斥投訴人指控沉重

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年10月爆出澳洲遊學團帳目混亂事件，校董會成立獨立小組調查近半年後終於完成，並於今日在校網上載調查報告摘要，證實學校遊學團的行政及財政安排違規，及有欠監管，但卻認為「無證據顯示」主事的校長薛鳳嗚及老師文匯青有挪用公款。 報告摘要更以12項問答，逐一回應外界質疑，但卻未有交代對兩人的處分，更反斥投訴人不是「用家」，指控沉重，超過全職同工所能承擔。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去10月爆出澳洲遊學團帳目混亂事件。（資料圖片）

浸信會沙田圍呂明才小學去年10月被揭在7個學年間，舉辦過9次澳洲遊學團，並多次向家長收取澳元現金支付行程費用，涉款達287萬元，部份款項更存入當時的家教會司庫、教師文雁菁的私人戶口，被質疑是挪用公款。

1 .為何澳元支付的費用存入教師的私人帳戶？

報告解釋：家教會為當時負責的單位是不爭的事實，不能在銀行開設澳元戶口，有關老師唯有用其私人戶口匯款至收款的學校，以後就成了習慣，大家都接受，特別在2014年，澳洲機構不接受現金（相信是反洗黑錢的案例）。有關老師為促成澳洲之旅的運作，於是用其私人戶口運作。有關老師用私人戶口是沒有遵守教育局的活動要點。

小組報告指，未有證據顯示校長薛鳳嗚在今次遊學團帳目處理上有挪用公款。（資料圖片）

2.校長薛鳳鳴、文雁菁多年來未曾向家教會交代澳元現金去向。

報告解釋：根據家教會主席及委員的會面紀錄，可以看到家教會知道有試算表和餘款的事宜，初時是預備作為發展基金，後來此款項性質變為下次澳洲之旅活動預支及零用現金，所以交有關人士保管，並沒有查察帳目。

結論是家教會是知情，但詳細情況就不知道，質疑不將澳元部分不向家教會報告指控不能成立。但家教會因每年都有人事變動，所以在監管方面亦有疏忽的地方，亦是基於對有關人士的信任。

校長薛鳳嗚曾披露學校夾萬內存有約3萬元澳元、即約16萬港元現金，小組認為做法「不恰當」，但沒有證據顯示有人挪用公款。（資料圖片）

3. 為何餘下澳元沒有報告？



報告解釋：雖然沒有正式的報告，但家教會是知情的。



4.校長薛鳳鳴曾披露夾萬內存有約3萬元澳元、即約16萬港元現金。 為何餘下澳元不存入銀行，而存放在學校夾萬內？

報告解釋：家教會知道餘下澳元不存入銀行，而放在學校夾萬內，主要用在繳付下年度澳洲之旅之預繳及日常開支之用，並為免折算港元而引致匯兌之損失。雖然放在學校夾萬不是恰當的做法，令人懷疑，但沒有證據顯示有人挪用公款。

浸信會沙田圍呂明才小學去年10月被揭在7個學年間，舉辦過9次澳洲遊學團，並多次向家長收取澳元現金支付行程費用，涉款達287萬元。（資料圖片）

5. 薛鳳鳴被指涉威迫老師補簽單據並偽造日期。為什麼澳元收據請老師補簽？

報告解釋： 由於澳元帳目在過去9次都只有單據和試算表，有部分單據已褪色，2012及2013年亦有單據遺失。會計師作出據實調查報告認為這些未提供單據記錄的支出，比對有記錄類同支出所支付的金額，屬於合理水平。

6. 為什麼學校舉行澳洲交流團等遊學團不交由旅行社負責？

報告解釋： 有關老師認為澳洲之旅及Star Programme大部份的時間是留在學校，所以不交旅行社去辦是可以理解的。但機票方面可以要求旅行社報價，所提供的價錢報價，亦應如教育局要求之原則，保留作為記錄。

小組報告未有交代對校長薛鳳嗚（圖中）的處分。（資料圖片）

7. 為什麼將澳洲交流團活動財務交家教會處理？



報告解釋：將澳洲之旅及Star Programme交家教會去辦理都違反教育局的指引，因為家教會在經營學校商業活動沒有要如其他人競投人參與競投。另外，行政程序及財務安排由校長及老師負責，家教會基於信任沒有詳細審視，特別是澳元部份造成缺乏監管。

8. 為什麼每次澳洲交流團都由有關老師負責？



報告解釋：有關老師熟悉澳洲當地環境，亦在澳洲生活9年並有澳洲車牌，較容易處理文化差異及突發事件。交有關老師負責是視乎需要而不是對有關老師特別偏愛。

9. 澳洲交流團如何遴選老師帶隊參加？

報告解釋：遴選的方法沒有違反任何規則，但亦可能沒有顧及學校及其他教師的感受，因為他們可能希望可以參與並從中學習如何組織安排交流團，作為一種學習及經驗，可能因此產生一種被排斥的感覺。

10. 為何參加Star Programme小六同學豁免最後一個校內考試？



報告解釋：不考最後一個校內試並不影響學生升學的進程，出發前，學生已考呈分試，已有成績作升中之用，學生不參與最後一次的測驗，並不影響學生升中派位。至於派位後的叩門，中學也可參考學生的其他成績或在澳洲學習的表現。

11. 「澳洲之旅」如何遴選參加同學？



報告解釋：遴選方法沒有違反任何規則，在遴選過程中，帶動全校的學生提升自立能力及學習動機。



12. 為什麼學校會舉行澳洲交流團等遊學團？



報告解釋：澳洲交流團之澳洲之旅及Star Programme 都是校長及各位老師用心付出課程以外的精神、時間及體力的結晶，為學生提供課外拓展國際視野、有益身心的學層及操練英語的機會。所有參與者都對這兩個活動不單沒有任何的投訴，所有反映的都是正面反應。

今次調查小組主席為香港浸信會聯會總幹事葉約但牧師、成員包括律師吳少溥、中華傳道會安柱中學退休校長樓恩德、會計師鄭康祺。