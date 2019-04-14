【醫委會】陳肇始：修例需時　應以現有機制吸引海外醫生

醫委會仍未就海外專科醫生豁免實習期達成共識，有立法會議員欲提私人草案以放寬門檻。 食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）出席活動時指出，由於修例需時，加上需要有共識，現階段可按去年已通過的醫委會改革，吸引海外醫生回港，未來可考慮引入資歷較淺、未獲專科資格的醫生，在港接受醫學專科學院培訓，相信有助增加醫生數量。

食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）出席活動時指，現階段可按去年已通過的醫委會改革吸引海外醫生回港，未來可考慮引入資歷較淺、未獲專科資格的醫生，在港接受醫學專科學院培訓。（陳倩婷攝）

陳肇始出席生命小戰士會為病童舉辦的復活節活動時，回應醫委會近日的爭議。她稱留意到有議員關注議題，目前仍未收到有人提交的私人條例草案。但她表示，由於修例需時，而且需要有共識，她認為去年立法會已通過修訂醫生註冊修例，將有限度註冊的年期由一年增至三年，亦增加了4名業外委員，相信現有機制可吸引海外醫生來港，當局亦有增加額外資源讓醫管局增聘人手。

現時醫委會主要討論海外專科醫生的實習安排，陳肇始指未來可進一步考慮引入資歷較淺，如剛畢業的海外醫科生來港。（資料圖片）

現時醫委會主要討論海外專科醫生的實習安排，陳肇始指未來可進一步考慮引入資歷較淺，如剛畢業的海外醫科生來港，在港接受香港醫學專科學院的專科培訓，相信有助增加醫生數量。

陳肇始在活動致辭時透露，去年底投入服務的香港兒童醫院，除了提供門診及日間醫療服務外，近日亦開展住院服務，目前已有數十名病人住院。她形容兒童醫院除了有治療研究的用途外，亦是教學基地。