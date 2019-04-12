放寬海外醫生實習再闖關　醫委會料採新表決機制　防止再爛尾收場

醫務委員會下月8日將再討論放寬海外專科醫生實習期的方案，主席劉允怡今日﹝12日﹞表明，再表決方案要先闖4關，包括先表決暫緩執行6個月內不得再討論相同議案的會議常規，並決定採用明票或暗票，委員亦可對投票機制提出任何意見，最後才會討論是否修定各個方案。 劉允怡透露，有委員提出的新投票方法，屆時委員在首輪投票中淘汰得票最低的一個方案，然後在三個方案中再淘汰多一個方案，相信在剩下兩個方案中二選一，應可選出一個獲逾半數委員支持的。據了解，若32名醫委會委員投票，最終出現相同票數的情況，他作為主席可享有多一票的決定票。

劉允怡強調，他是支持以明票表決方案。（資料圖片）

醫委會早前全部否決四個放寬海外專科醫生實習期方案，不少委員事後批評事源投票機制失效。有不願具名的委員向《香港01》記者直批，當日「逐項投票」的機制奇怪：「有一票贊成就有三票反對，咁大個仔都無投過啲咁嘅票」，強調當時已有8名委員反對該投票機制，但劉允怡並無接納意見。至於劉允怡事後斥委員「講一套做一套」，該名委員反駁是「有人一意孤行」，使所有方案都因投票機制問題，而全面被否決。

委員斥投票機制奇怪 「自己攞嚟衰」

對於事後有人歸咎醫委會投暗票，有人為維護本身既得利益，才令議案觸礁，另一名委員則向《香港01》記者指，上次會上並未曾表決投明票、還是投暗票：「我哋一收到張票就已經係A、B、C、D嘅選項，根本一早有人想以暗票去表決」，認為做法古怪。有委員更直指「醫委會自己攞嚟衰」，相信今次劉允怡會學聰明處理表決：「係咪可以會排序方式投票呢？」

劉允怡今日則重申，支持以明票方式表決，若會上有人提出投暗票，醫委會會記錄在案再讓委員投票決定。另會上也會討論新的表決機制；會分階段淘汰得票最低的方案，直至最後有一個方法獲逾半數委員投票支持為止。

他指出，新投票機制會先讓32名委員，在四個方案中選出贊成的一個，然後便淘汰得票最低一個，如此類推，直至剩下兩個，再二擇其一，確保有一個方案獲半數委員支持，避免再出現四個方案全遭否決的局面。

雖然按此方法投票，若32名委員全部投票，最後亦可能出現16:16打和的情況。惟根據《醫生註冊條例》第III部4 (5)，主席於醫務委員會的任何會議上有權投原有票，如就任何問題出現票數均等時，主席有權投決定票；即最後採用哪一個方案，決定權便落在劉允怡身上。

病人組織質疑 任何方案均無助解決醫生不足問題

病人政策連線主席、醫委會委員林志釉稱，暫時仍未完全掌握新的投票機制，難以評論，但他認同以贊成票多票少來表決方案。而他也會提出新方案，分開表決海外醫生在醫管局、衛生署及兩間大學醫學院工作總年期：選項分別由3至6年，「如果要捆綁海外醫生在醫管局工作，相信減少他們回港的意欲。咁不如喺3至6年拎個平衡點」。

關注病人權益社區組織協會幹事彭鴻昌認為，可從上次投票的四個方案中，選出兩個支持票數較高的方案，再投票二擇其一；或直接就最多人支持的方案一投贊成或反對票，即海外專科醫生考執業試後，若曾在醫管局、衞生署或大學醫學院工作滿三年，即可免實習。

然而，彭鴻昌強調，即使5月的會議可通過其中一個方案，亦未必能輕易解決人手不足問題，他建議日後可考慮「開得闊啲」，除了放寬海外專科醫生的門檻外之外，可以考慮讓正在海外接受專科培訓，甚至剛畢業的海外醫學生來港完成相應專科培訓，以吸納更多人手留港服務。