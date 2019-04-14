中電「全心傳電」10萬客戶參與　推「幫襯社企賺積分」換獎賞

中華電力有限公司今年一月推出全心傳電計劃，鼓勵住宅客戶全年慳電，同時幫助弱勢社群，合資格的受惠者可獲500元電費資助，計劃推出短短3個月，已有約 10 萬住宅客戶參與。 為進一步推廣關愛互助，全心 傳電推出「幫襯社企賺積分」活動，客戶只需在社企夥伴消費，便可獲取中電 「智能積賞」積分換取獎賞。

中電全心傳電計劃於4至7月推出街市獎賞優惠，客戶於九龍及新界共16個「香港街市」,可以250積分換領各類食材如雞翼、帶子、蘋果等。 (中電提供)

可換飛行里數、電影戲票

首批社企夥伴包括「銀杏館」社企餐廳及「黑暗中對話」體驗館，他們分別為 長者、視障和聽障人士提供就業機會。中電客戶只需於社企夥伴消費滿 50元，即可獲得500中電「智能積賞」積分換取獎賞，每年最多可獲6,000分。客戶可用「智能積賞」積分換領各式衣食住行獎賞,包括飛行里數、主題 公園門券、電影戲票、智能電器、餐飲優惠券等。

全心傳電計劃更不時推出獎賞優惠以鼓勵客戶持續慳電。最新優惠包括「慳電 儲分換里數」快閃，客戶由即日至4月24日的每個周三，可以500積分換取500「亞洲萬里通」里數，先到先得，換完即止。

在四月至七月期間更推出街市獎賞優惠，客戶於九龍及新界共16個「香港街市」，可以250積分換領各類食材如雞翼、帶 子、蘋果等 。有關最新獎賞優惠詳情 ，可瀏覽https://clp.to/PowerConnectRewards。

中電企業發展總裁莊偉茵與參加中電全心傳電計劃的客戶及受惠聽障人士一同參與共融體驗活動。活動將客戶及弱勢社群連繫一起,，促進社會共融。 (中電提供)

中電企業發展總裁莊偉茵亦有參與焗製蛋撻。她表示，全心傳電計劃鼓勵客戶全年持續節約能源及關愛弱勢社群，她看到客戶和受惠人士一起參與活動，可謂別具意義，往後中電將繼續舉辦更多活動,促進社會共融。

全心傳電計劃旨在鼓勵住宅客戶慳電,同時關顧社群。參加客戶可透過節省家 居用電,賺取中電「智能積賞」積分以換取不同獎賞,中華電力則撥款約港幣 2,000 萬元,資助有需要的家庭，包括獨居及雙老長者、殘疾人士、低收入家庭及劏房住戶，提供每戶500 元電費資助，預計今年約4萬個家庭受惠。有 關計劃詳情可瀏覽 powerconnect.clp.com.hk。