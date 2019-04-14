理大、中大、浸大科研揚威日內瓦發明展　共奪35個獎項　

「第四十七屆國際發明展」由上周三至今日（4月10日至14日），一連五日於瑞士日內瓦舉行，表揚全球的創新科技發明，活動吸引來自超過40個國家/地區的逾800個參展單位參與。 本港5間大學及7間科研機構，共近120個的發明項目參展，共獲得56個金獎及53個銀獎。其中理工大學、中文大學及浸會大學的發明，獲得一共35個獎項，三間大學的得獎項目範疇，涵蓋人工智能、智慧燈柱、醫療等方面。

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理大獲18獎 「聰明眼」系統檢測紡織品質素

理大是今次香港代表團的大贏家之一，獲得18個獎項，包括4項特別大獎、2項評判特別嘉許金獎、3項金獎、2項銀獎，以及7項優異獎。應用範疇涵蓋醫療保健、可穿載電源、環境保護、智能城市、紡織業及精密製造等領域。

其中由紡織及服裝學系教授黃偉強負責「聰明眼：人工智能紡織品檢測系統」，獲得兩項特別大獎、一項評判特別嘉許金獎及一項優異獎。該系統配備高解像度的感光耦合元件相機，結合人工智能、大數據和深度學習技術，可於織物的生產過程中實時自動檢測成品質素，以取代人工目測的檢定方法。

理大表示，此智能系統適合安裝於任何類型的織布機上，能夠檢測約40種常見的織物瑕疵，精確度極高，達到0.1毫米/像素，可減少90%的材料損失及浪費。

中大獲14獎 建人工智慧燈柱 推動智慧城市

中大亦在活動中獲得14個獎項，包括2個評判嘉許特別金獎、1個金獎、8個銀獎、2個銅獎及羅馬尼亞創新科技協會特別大獎。

由網絡編碼研究所教授楊升浩及楊偉豪負責的「分批稀疏編碼 - 構建智慧城市」（BATS），獲得兩個評判嘉許特別金獎。該系統可以為智慧路燈提供無線網絡連接，而無需鋪設新的光纖，其運營成本較低，並有更強的安全性和更穩定的頻寬等優點。

中大表示，BATS技術已被香港政府採用，將於今年年中開始在智慧路燈系統安裝，又指這為大型智慧路燈項目提供一個既城市友善又經濟的解決方案，加快智慧城市的構建和提高市民的生活質素。

浸大在日內瓦國際發明展取得3個獎項。左四為副校長（研究及拓展）黃偉國教授、左五為 「前列腺癌無創尿液檢測試劑盒」發明者化學系系主任黃嘉良教授，前校董會主席鄭恩基先生（右四）亦到場打氣。（浸大提供）

浸大獲3獎 透過尿液及早檢測前列腺癌

浸大亦獲得3個獎項，奪得一項評判嘉許特別金獎、一項金獎和一項銀獎。當中，浸大與其初創企業「新生命醫藥科技有限公司」發明的「前列腺癌無創尿液檢測試劑盒」，獲得評判嘉許特別金獎。

這是一項可用於早期檢測前列腺癌的革命性創新工具，可檢測尿液中受癌細胞影響的生物標記，準確度達九成，用戶只需自行在家中將尿液樣本與化學試劑混合，然後在短時間內便可知道患上前列腺癌的機率，再決定是否需要進一步求醫。

浸大表示，這比起準確度僅達四成並只限在醫院或診所進行的傳統血液測試方法，更加方便、快速和準確，亦不需要入侵性的抽血化驗。校方已為新發明於美國、歐洲、中國內地、台灣、以及PCT（專利合作條約）申請專利，並授權予雅各臣科研製藥把技術商業化。