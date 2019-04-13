香港科研揚威日內瓦國際發明展　奪56個金獎及53個銀獎

在瑞士日內瓦舉行的「第47屆日內瓦國際發明展」，香港發明創新總會率領的香港代表團，展出來自香港5間大學及7間科研機構，共近120個的發明項目，共獲得56個金獎及53個銀獎，包括香港科技園公司——皓智能源有限公司所研發的水性製造及回收電池技術，可促進鋰電池的回收、再生及循環使用，囊括「至高榮譽大獎」。另外，由香港生產力促進局研發的智能機械系統「在道路放置和收回交通安全筒和危險警告燈（RoadBot 1）」，及香港浸會大學教授團研發的「前列腺癌無創尿液檢測試劑盒」，分別奪下評判特別嘉許金獎。

科學園公司憑電池技術奪最高榮譽大獎

其中香港科學園園區公司的13家園區企業，合共榮獲17個奬項，包括7個金奬、8個銀獎及2個特別獎，由皓智能源有限公司所研發的「WATMAR3水性製造及回收電池技術」，從全球各地近一千個發明項目中脫穎而出，奪全場最高榮譽大獎。

該研發品可促進鋰電池的回收、再生及循環使用，所製的特種鋰電池安全系數高，獨特的內置結構，可讓電池於極端情況下自動停止運作，並可承受10V過充及通過針刺測試而不會起火或爆炸。該技術現時已在全球不同地方已申請超過一百個專利，已被國外的公司採用。

生產力局自行研發的項目共獲12項殊榮，包括由智能機械系統「在道路放置和收回交通安全筒和危險警告燈（RoadBot 1）」獲中國代表團發明和創新優秀獎，及評判特別嘉許金獎。

香港浸會大學的教授團隊參展的3個項目，奪得1項評判嘉許特別金獎、1項金獎和1項銀獎。當中，由浸大與其初創企業「新生命醫藥科技有限公司」的「前列腺癌無創尿液檢測試劑盒」獲「評判嘉許特別金獎」，是一項可用於早期檢測前列腺癌的新工具，可檢測尿液中受癌細胞影響的生物標記，準確度達九成，用戶只需自行在家中將尿液樣本與化學試劑混合，然後在短時間內便可知道患上前列腺癌的機率，再決定是否需要進一步求醫。