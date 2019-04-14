【長洲太平清醮】郭嘉明黃嘉欣爭最強包山王、后　今年208人參賽

一年一度的長洲太平清醮將在5月12日舉行，其中搶包山比賽將在12日晚上11時30分開始。今天(14日)是搶包山訓練日，未料遇天文台發出雷暴警告，下午的訓練被迫取消。因所有報名選手需要通過訓練方可參加比賽，故將訓練改至19日再舉行。 據康樂及文化事務署離島區康樂事務經理鄒振榮透露，今年共有208人參與比賽，為五年內新高；此外兩位曾勝出兩屆賽事男女選手郭嘉明及黃嘉欣，今年會爭奪得第3個冠軍，有機會榮膺「王中王」及「后中后」的殊榮。

康文署離島區康樂事務經理鄒振榮透露，今年共有208人參與比賽，為五年內新高。（洪嘉徽攝）

今日本是訓練日，所有選手只有通過訓練才能參與正式比賽，不料今日下雨，更有雷暴警告，訓練只能取消，並改至19日的練習日進行。練習日是大會新增日程，讓選手可以在賽前，於教練的注視下再多訓練一次。

根據大會規定，今年度本來限制200人參加，但大會方面希望能吸引更多人參加，接納了所有208份有效申請。當中有143名男士，65名女士，年紀最高的是68歲的譚景洋，這是他第六年參賽。

自2016年起，大會設立「王中王」及「后中后」的稱號，凡是自2016年起拿到冠軍數量超過3個的參賽者，便可獲頒。香港長洲太平清醮值理會主席何麗安表示，今年有望奪此稱號的有兩名選手，包括攀石運動員兼教練黃嘉欣，以及消防員郭嘉明。

去年衛冕失贁 黃嘉欣：我要更接近奧運

三年來，黃嘉欣只在去年因未落地而被DQ，未能取得冠軍。今年約35歲的她將有望奪得「后中后」稱號。她表示自己現時每周訓練5、6日，每次超過4小時，希望這樣可以拿到好成績。得知毋須連續三連冠就可奪得稱號，黃表示很興奮，將會更加努力訓練。

從入行時就期待攀石運動可以成為奧運項目，直到接近退役時才達成心願。和攀石運動不同，搶包山是直上直下，她形容這次比賽亦是一個訓練，亦希望拿下冠軍，證明自己來接近奧運會。

她坦言很擔心比賽日天氣情況，若屆時下雨，恐怕因濕滑影響發揮。

郭嘉明表示不擔心比賽時落雨。（洪嘉徽攝）

郭嘉明有信心今年奪冠

儘管一直表示自己年紀大了，體能不如20歲的時候，但談到自己的優勢，郭嘉明指除了經驗，還有體能。任職消防員的郭嘉明，現在每周在健身房操練3、4次，希望維持好的體能，並且在比賽時可以搶佔到較有利的位置。

郭從2004年參賽，到現在已經有15年，他說自己有信心，但也要保持平常心去面對，「頭三甲就已經很滿意。」

對於會否擔心比賽當日下雨，郭嘉明反而不太在意，表示屆時所有參賽者都需要面對，完全公平。

曾經是長洲居民的他並透露，今年有接近一成的選手是本島居民，算是歷來較多的一次。

另外，今年最高齡參賽者是68歲的譚景洋，已經參加了六屆比賽。家住火炭的他平時靠踩單車訓練，今年因訓練過度還扭傷了腳。他表示，今年比賽志在參與，不在乎名次。

中國香港攀山及攀登總會教練廖嘉華表示，今年仍舊是用雙式防墮繩保證參賽者安全。（洪嘉徽攝）

何麗安表示今年共計有9000個包，當中有900個9分包，1700個3分包以及6400個1分包，除了設有男子組冠亞季和女子組冠軍外，大會亦設立「代代平安獎」，頒予得到最多平安包的參賽者。

中國香港攀山及攀登總會教練廖嘉華表示，今年仍舊是用雙式防墮繩保證參賽者安全。