【引入海外醫生】醫委會料復活節前難開會　病人組織將再諮詢會員

醫務委員會早前否決海外專科醫生實習的方案，若要召開會議再投票，應最快要待5月8日。早前有消息傳出，醫委會有委員希望提早開緊急會議商討，不過綜合多名委員意向，短期內重開會議暫未能成事。另一邊廂，有代表病人組織的醫委會委員表示，將召開會員大會，諮詢他們對醫委會各個豁免海外專科醫生實習方案的意見，預料最快在4月底前開會。

醫委會否決了四個豁免海外醫生實習的方案，社會的批評聲音不絕。（資料圖片）

醫委會早前否決了四個豁免海外專科醫生實習的方案，引起社會極大爭議，批評聲音不絕。建制與民主派立法會議員均斥責，事件顯示醫生有「專業霸權」、凌駕公眾利益，矢言要提出私人條例草案收回醫委會權力，並建議改為免除海外醫生考執業試才可在港正式註冊的規定。

連串事件令醫生頓成箭靶、形象受損，部分醫委會醫生委員隨即謀求推出新方案，冀凝聚共識，以期在5月8日開會再投票表決。

香港醫學會副會長、醫委會委員林哲玄表示，收到同事電話，建議提早開會，冀在復活節假期前討論。（資料圖片）

另一邊廂，消息傳出有委員冀醫委會提早在5月8日前，召開緊急會議，勿待事件繼續發酵。不過，《香港01》綜合多個委員說法，均指出未收到開會通知。醫委會委員林志釉表示，收到有委員擬提出召開緊急會議，但據知開會人數不足，預料在復活節假期前都未能成事。其他醫委會委員如林哲玄、陳永佳、蔡堅亦稱，暫未收到消息指召開緊急會議。林哲玄補充，醫委會主席劉允怡可以隨時召開會議。

醫委會委員陳永佳表示病人組織聯盟將召開諮詢大會。（資料圖片／高仲明攝）

公共醫療醫生協會執委馬仲儀表示，上星期五（12日）多個醫生組織拋出一個新方案。陳永佳表示，正邀請病人組織聯盟的成員召會大會，諮詢成員機構意見，了解他們支持哪個方案。他希望趕及在4月底或最遲5月初開會。

陳永佳又表示，已去信醫委會主席提交建議，當委員再就海外醫生豁免實習方案表決時，宜就三個方向表決以找到最佳方案，包括獲豁免實習的有限度註冊醫生的工作年期；工作年期在考執業試前或後計算；涵蓋的機構是否包括醫院管理局、衞生署、兩間大學醫學院。