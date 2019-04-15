女學護稱遭男護士摸胸非禮　官指事主每晚深宵通電話　裁被告罪脫

女學護實習期間認識註冊男護士，受邀上對方住所，她稱服過男方遞上的「收鼻水藥」後感無力，遭人吻胸摸私處。男護士事後被捕，否認非禮罪受審。裁判官今（15日）指案發前事主幾乎每晚深夜與被告通電，被告或誤以為事主同意其舉動，被告得以脫罪。官又斥被告不斷測試事主底線，指他即使誤以為兩人關係親近，也應尊重對方。

被告麥高瑋在西九龍法院被裁定非禮罪不成立。（資料圖片）

被告麥高瑋，30歲，被控於去年1月9日在元朗住所內非禮現年23歲的女事主。

指事主反應或令被告誤會

裁判官判刑時謂，事主前年12月期間近乎每晚半夜都與被告通電話，當中更曾聊逾一小時。官認為事主可能沒作多想，但從通話的頻率、長度、時間看來，被告該是追求她。他續說，事發後兩人一起吃晚飯，被告又駕車送事主回家，及後數晚也有致電談天。官強調這並非事主的錯，但她的反應及處理方法可能令被告誤會。

指被告應尊重對方

官形容被告沒有以暴力作侵犯行為，或者再進一步非禮，但斥他不斷測試事主底線，指即使他誤以為兩人可如此親近，也應尊重對方。裁判官接納事主是可信證人，但未能完全排除被告真誠以為對方同意其行為，最終判他無罪。

辯方指被告付上重代價

辯方指被告的工作、心理受案件影響，申請訟費。控方回應此案有合理定罪機會，故予以起訴。就辯方形容被告付上了沉重代價，裁判官直指「he does deserve」（他應得的）。

案件編號：WKCC3482/2018