地產經紀專業試助同事「出貓」　稱為勢所迫　兩被告囚8月及1年

地產經紀涉嫌在經紀牌專業試上，協助多名同事「出貓」，其中4名涉案者，今（16日）在九龍城法院被裁定串謀欺詐罪成，裁判官稱，這類專業資格試作弊，有別於學生在學校「出貓」，又強調公開試結果可影響考生的職業和人生，維護考試公平是重要的社會價值觀，因而判負責提供答案的經紀入獄1年，另一有參與作弊的被告被囚8月，兩名較輕的被告則押後至下月14日判刑，以待他們的社會服務令報告。

年紀較輕的兩名被告：張昀浩（左）及黃俊偉（右）獲准保釋並索取社會服務令報告。（林樂兒攝）

4名被告：陳世傑（30歲）、張昀浩（22歲）、陳志才（32歲）和黃俊偉（23歲），事發時均報稱是香港置業的經紀，其中陳世傑是已獲牌照。四人同被控一項串謀詐騙罪，陳另再被控三項串謀詐騙罪。

妨礙地監局職責 刑責嚴重

裁判官判刑時指，法定機構花費不少資源辦地產經紀資格試，而這公開試的結果，亦會影響不少考生的職業和人生，故維護考試公平，是很重要的社會價值觀。他形容這案有別於學生「曳」，或為取得更佳成績而在校內考試「出貓」，指罪行妨礙地監局履行公職責任，刑責嚴重。

有牌經紀稱受上司安排

辯方求情時透露首被告案發前平均月入3.5萬，指他受上司安排，非始作俑者，乃是為勢所逼；他與另一被告陳世才皆沒前科，且勤奮工作。張昀浩的代表律師則重申張當時決定不「出貓」，以自己實力應考。

首被告陳世傑及陳志才分別被判囚1年及8個月，辯方申請保釋被拒。至於另外名兩被告，裁判官考慮兩人較為年輕及沒有案底，先為他們索取社會服務令再判刑。

有牌經紀不斷報考惹懷疑

控方案情指，地監局因發現已有牌的經紀，多次再報考參與專業試，遂開始留意。前年4月25日，一次於黃大仙伍華中學的考試中，有監考員發現一名考生交卷後，不久後即有另6名考生要求去廁所，即截查該些考生，並發現他們的手機有一個名為「考試王」的群組，從而揭發事件。

案件編號：KCCC2874/2018