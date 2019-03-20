中一生考試壓力大　上網求出貓方法　網民妙答：最佳作弊法是⋯

讀書壓力相信每位學生都感受過。近日有位中一學生在網上發文指，就算自己努力溫習，成績也未見進步，壓力大，令他萌生出貓的念頭，於是便發文徵求溫書及作弊方法。結果一眾網民不約而同地，提供一個最佳作弊法…

（名校Secrets截圖）

中一生：考試壓力大想出貓



臨近考試週，學生越感到讀書壓力。有中一學生在網上發文指，最近學校測驗週，每晚都溫習到半夜，雖然已經很努力但成績未見進步，家人亦非常擔心。就算試過不同的溫書方法，仍未見成效，每當考試壓力大的時候，曾想過考試作弊，「有時候真係想出貓，因為學校d（啲）監考老師其實好hea。有次考geography （地理），我睇到隔離個form2係枱底偷睇notes（筆記）都無老師知，但我覺得好大風險。有冇人可以比d（啲）溫書/出貓方法」。

《出貓特攻隊》劇照

網民千字文窩心鼓勵：你唔會想呃自己



貼文一出網民紛紛留言鼓勵，「唔係人人都要讀書叻，最緊要有張中學畢業證書，到時才是真正選擇學乜嘢嘅時候。良好品格，才是一個人的終極資産。欣賞你的努力」，有網民勸同學不要走上出貓之路，「千萬唔好走錯路呀！見你咁有心又勤力，只要繼續注意考試模式，繼續努力，相信很快便適應，捉到路，成績自然會提升。繼續加油呀！你一定掂架! 輸成績都唔好輸人格呀」。更有網民笑稱知道最佳的「出貓」方法，「極出貓神技，100%唔會俾人捉到......溫書，記晒入腦，寫返出嚟」，「秘技:將要ge (嘅) 野記入腦到然後抄出黎」。



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（名校Secrets截圖）

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