陳沛然指不少患病外傭被「即炒」　邵家輝促政府強制僱主購醫保

菲傭Baby Jane Allas在港工作期間被確診患第三期子宮頸癌，並遭僱主解僱，事件引起公眾關注。立法會人力事務委員會今日（15日）舉行會議，討論外籍家庭傭工享用醫療服務事宜。 勞工處助理處長(勞資關係)陸慧玲透露，2016年收到1宗有關外傭病假投訴，而2017年則有5宗。但本身在公立醫院任職醫生的立法會議員陳沛然直言，不少患癌、精神病、肺癆等疾病的外傭，都在醫院被僱主「即炒」。

本港不少家庭都聘請外傭，但法例未有規定僱主須為外傭購入醫保。（資料圖片）

現時法例未有強制要求僱主必須為外傭購入醫療保障，本身任職公院醫生的立法會議員陳沛然稱，不少外傭因精神病、肺癆，中後期、甚至末期癌病被送院，而僱主多決定「斬纜」、「即炒」。

他曾親身接觸約十宗類似個案。他直言，勞工處及入境處事後多不理會外傭身份，外傭可選擇繼續留院治療，又或返回原居地。勞工處代表指，若醫護目睹外傭在病假期間被解僱等不公情況，可向勞資關係科舉報，他們會作出跟進。

不幸患癌或其他長期病的外傭，治療時間長、費用亦不便宜，一般家庭或難以承擔其醫療費用。勞工處副處長（勞工事務行政）李寶儀回應議員查詢時表示，按法例要求，外傭受僱期間，僱主須提供免費醫療，若外傭在公營醫療系統中求醫，只須付符合資格人士的收費。然而，外傭被解僱或合約完結後，身份將變成非符合資格人士，意味著將不再收費水平將大幅增加。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯稱，若屬緊急情況，公營醫療系統會非符合資格人士提供服務，但若非緊急情況，將優先服務合資格人士，而非符合資格人士須付較本港居民昂貴的醫療費用。



立法會議員邵家輝認為，一般家庭難以承擔龐大醫療費，建議政府要求僱主在聘用外傭前，須外傭購入醫療保險，保障雙方權利。