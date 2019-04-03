【麻疹爆發】陳沛然倡外傭入境前體檢　林鄭：可考慮多做功夫

自3月1日本港出現空少感染麻疹後，疫情在一個月內連環爆發，感染個案至昨日（2日）已增至39宗。 醫學界陳沛然今（3日）於立法會向特首林鄭月娥質詢，指麻疹個案明顯由外地傳入，反映入境政策出現漏洞，建議當局參考美國等地做法，要求申請來港定居或工作人士通過身體檢查才可入境，以防高傳染性疾病在香港爆發。 林鄭則不同意陳沛然的「漏洞」說法，但她就指，可考慮在輸入海外傭工時多做功夫，勞福局局長羅致光亦已通過相關總領事作出勸籲，希望傭工來港前多作預防性工作。

林鄭則不同意陳沛然的「漏洞」說法，但她就指，可考慮在輸入海外傭工時多做功夫，勞福局局長羅致光亦已通過相關總領事作出勸籲，希望傭工來港前多作預防性工作。（張浩維攝）

陳沛然談及麻疹問題，指相關個案明顯由外地傳入，反映入境政策出現漏洞。

他認為，菲律賓等全球多國亦爆發麻疹，幾十萬菲律賓外籍傭工，很多人往返兩地機場。他向林鄭詢問，會否參考美國等地做法，要求申請來港定居或工作人士，通過身體檢查才可入境，以防高傳染性疾病在香港爆發。

林鄭回應時指，入境政策存在漏洞之說不成立，而現時本港麻疹爆發情況已受控；又認為香港作為人流頻繁的交通樞紐，有關問題難以杜絕，但輸入海外傭工時多做功夫，則可考慮。