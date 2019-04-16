八達通再推嘟卡付的士車資　首年後收1%手續費　業界研登廣告代替

有的士司機表示，倘「e的士」能帶來更多的士訂單，不介意繳付1%手續費；的士業界則表示，料「e的士」能為司機每月帶來10%額外收入，又稱會繼續與八達通協商，建議在車廂刊登八達通廣告代替收取手續費。

電子支付技術漸趨普遍，的士業界今（16日）推出「e的士」召喚的士App，並宣布市民可透過八達通「嘟卡」支付車資。為鼓勵的士司機安裝的士app及接受八達通付款，八達通承諾首年豁免手續費，惟其後將收取每程車資1%手續費。

的士業界團體今（16日）宣布，市民由即日起可透過「嘟」八達通卡繳付車資，現時約有4000名司機接受八達通付款。（張浩維攝）

從事2年的士司機的鄧先生表示，商用版八達通App介面方便，現時每月約有2至3宗訂單使用八達通付款。（張浩維攝）

17個業內團體包括的士車主、的士租車承辦商及的士車行等，今日推出「e的士」網上叫車行台，並宣布市民使用八達通卡或八達通App O! ePay QR code繳付車資，免卻現金找續問題，且的士司機可透過「商用版八達通App」的轉數快服務，將車費即時轉賑至指定的銀行戶口。

從事2年的士司機的鄧先生表示，八達通去年推出商用版八達通App時，至今經已使用約一年。他認為介面方便，同時亦可省卻市民以大面額紙幣如500元或1000元找續的煩惱。他又稱，現時每日平均有2至3宗訂單使用八達通付款，使用「e的士」後每月收入增加約10%。對於使用一年後八達通會收取1%手續費，鄧先生則稱「1%好少、無咩大不了」。

業界料有3成乘客會用八達通付款

大嶼山的士聯會主席陳金洪則透露，早於2006年已在的士車廂安裝八達通閱讀器收取車資，惟當時使用半年後，礙於車資轉帳至銀行戶口需時，故其後放棄使用。現時改以手機安裝商用版八達通App收取車資，他則大讚方便，相信會有3成乘客會使用八達通付款。