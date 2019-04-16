鄭威濤欲以4千萬和解糾紛　庭上揭鄭患癌想了結事件　明出庭作供

「板前壽司」始創人鄭威濤，因另開設板前分店，以及另一品牌「板長壽司」，遭板前主要股東潘嘉聞循民事控告，終院3年前裁定鄭敗訴並需賠償。鄭之後提出以4千萬元和解，獲大多數股東接納，惟潘反對，質疑股東的投票是否有效。案件今(16日)在高院審理時，有股東透露鄭威濤因患胰臟癌，想盡快了結官司。鄭威濤將於明天出庭作供。

證人黃銳韜指鄭威濤在醫院簽下文件。（朱棨新攝）

本案原告為潘嘉聞，以駿濤有限公司（即板前首店的經營公司）名義，代表他及其他股東；被告鄭威濤和相關公司。

案情顯示，鄭威濤於2017年把手上的3799股駿濤股份，轉讓予麥建成和黃銳韜，而兩人在同年8月的特別股東大會時，投票贊成接納鄭的4千萬元和解方案。

指鄭患癌不想妻將來跟進案件

潘嘉聞律師盤問麥建成時質疑，鄭當時只是假份轉讓股份，但實際上仍是股份實質擁有人。麥否認，並透露鄭當時有胰臟癌，因此不想在於本案上糾纏，擔心鄭太日後或需跟進官司，因此決定把股份賣給麥和黃。

指鄭在醫院簽下文件

潘的律師在盤問黃銳韜時亦質疑，鄭和麥及黃兩人之間有協議，指兩人會在大會中投票，贊成接納鄭的和解方案。黃否認，並稱他們之間沒有協議，而黃不想事件再拖延，想盡快收到款項，因此接納和解方案。

潘的律師續指，黃未有考慮公司和其他股東的利益，只是考慮他自己和鄭威濤的利益，因此未有查問4千萬是否一個恰當的金額，黃亦否認，並透露於2017年8月到養和醫院探望鄭威濤時，簽下股份轉讓的文件。

案件編號：HCA 304/2011