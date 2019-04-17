團結香港基金料公屋輪候時間增至6年　倡盡早改劃土地建屋

房屋問題嚴重，公屋輪候時間越拖越長。團結香港基金今日（17日）發表新一份土地及房屋政策倡議報告，當中提到公屋平均輪候時間預料於未來三年升至6年，而私樓供應量同樣於末來五年間下跌四成。 他們提出，政府加快發展25幅被劃為有潛力發展住宅用途的土地；另外2幅約64公頃，位於西貢十四鄉的未有規劃用途土地，亦可改劃為住宅用途，料可提供2至3萬個單位。針對早前土地供應專責小組的建議，他們亦建議政府應加快發展棕地及改劃私人新界農地的工作。

團結香港基金估計，未來5年私人住宅單位供應會大跌四成。(資料圖片)

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指出，預計末來四年公營房屋每年落成量只有18,300個單位，遠低於長策目標約42%；而2022至2023年落成量，更下跌至14,500個單位。他們估計，於未來10年公營房屋供應量的短缺約85,000個單位，一般公屋申請者平均輪候時間，或會增至6年。

葉文祺續稱，若於未來5年要達到政府3年上樓的目標，至少每年要落成43,800個單位。因應本港過往的公營房屋項目均會出現延誤，加上政府於改劃土地平均需要4至5年，當中單單是前期準備工作已要41個月，故認為政府於長策中的預測過於樂觀。

私樓供應量5年後大減4成

而私人住宅方面，由於上蓋工程動工量下跌，加上可建私樓的熟地供應減少，預計於未來5年每年的私樓落成量為18,500個，至2023年更下跌至13300個，較現時大減四成。

團結香港基金估計，公屋輪候時間可能長達6年。(中為黃元山、右為葉文祺)(張嘉敏攝)

葉文祺形容，公私營房屋供應量會「斷崖式下跌」。他指出，政府於2013年公布215幅有潛力改劃為住宅用途的土地，但當中69幅未啟動改劃程序。他們認為當中25幅土地較鄰近社區，及有交通接駁等，故具有發展潛力。他舉例指，如位於柴灣游泳池後方，一幅劃為綠化地帶及政府、機構及社區用地的地皮，附近已有住宅及相關配套，加上地盤坡度平坦，毋須大型平整工程，適合發展公營房屋。

但他承認，礙於未能完全掌握全面土地的面積，故未能推算可建單位量。另外，他們建議政府發展2幅位於十四鄉、面積達64公頃的「未有規劃用途」山坡地。他指出，該土地屬政府所有，加上位於郊野公園及綠化地帶外，預計可提供2至3萬個公營房屋單位。

此外，他們亦建議政府成立由首長級官員領導的跨部門委員會，檢視本港對經濟後勤地的需求，並促請政府盡快展開棕地及私人新界農地發展，亦要公布工作時間表。

對於政府日前就明日大嶼作的造價估算，葉文祺認為項目具一定的社會效益，加上屬本港財政上可承擔範圍內。而因應日前丁權司法覆核案結果，有聲音要求政府審視逾900公頃的鄉村式地帶用地，團結香港基金總幹事黃元山稱，大部分用地位於生態敏感地、部分缺乏道路前往，認為不適合用作建屋。