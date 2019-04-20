吞嚥困難以兩個簡單訓練　兩個月可增加舌頭力量減嗆到情況

食得是福，但對有吞嚥困難的人士包括長者、發展障礙人士來說，美食當前也不敢張口。香港耀能協會為1000名18至80歲服務使用者進行調查發現，近半有出現吞嚥問題或進食困難，然而，原來只要每日做數個簡單動作，加一枝飲管，兩個月便可提升10%的舌頭力量，減少嗆到，噎食的情況，也可以令有吞嚥困難人士重新享受進食的過程。 有67歲婆婆接受訓練後，進食時不再出現咳嗽情況，願意再約朋友出外吃飯，重拾社交生活。

言語治療師洪瑋良（左二）稱，兩個訓練也適合任何人士以增加吞嚥功能儲備。（麥凱茵攝）

香港耀能協會今年以1000名18至80歲的服務使用者進行調查，發現當中近半出現吞嚥問題或進食困難。事實上，過去亦曾有研究指，本港約66萬50歲以上人士有患吞嚥障礙風險。

為改善使用者的吞嚥情況，協會團隊研發「舌頭轉移食物運動」及「吸啜運動」訓練，以幫助不同患者。

「舌頭轉移食物運動」及「吸啜運動」​有助改善

「舌頭轉移食物運動」，大家只需要以堅韌食物（如魷魚絲、牛蒡條、西芹條等）含在口中，然後利用舌頭將食物左右兩邊移動，每組30下，每次三組，一星期做三次。

至於「吸啜運動」則是用飲用吸管，吸啜濃稠的糊狀食物（如芝麻糊等）。以一杯為每次的訓練單位每次，並將一杯分三次一口氣吸啜。同樣地一星期做三次。

67歲吞嚥困難婦訓練後 減飲食尷尬情況

67歲黎女士經過兩個月的訓練，進中後不再出現嗆濁情況，可以再次與朋友出外食飯。她說：「之前進食經常會咳，咳到臉紅似關公咁」，形容情況令她感到尷尬，部分朋友更誤以為她心急搶食，「舊時人哋叫我飲茶都唔想去」。

現時，她進食時咳嗽的情況大減，也不需要以水灌飯，「最緊要唔駛驚啲嘢食去咗氣道，然後又搞到發炎。」

8星期訓練 增最多六成口肌力量

除黎女士外，事實上，協會安排了12名長者參加連續8星期的訓練，發現八成長者的最大舌頭力量均有上升，其中5名的舌頭力量更由原先的 34 kPa，大幅提升最多六成至約54 kPa。

協會言語治療師洪瑋良表示，口肌功能會隨年紀增長而慢慢退化，令中風（29%至64%）、認知障礙症（13%至57%）及柏金遜症（35至82%）的患者較易出現吞嚥困難情況。

此外，兩組訓練也適合任何人士以增加吞嚥功能儲備，「如果中咗風，當你個吞嚥功能基底比較好，出現吞嚥問題的情況就會少啲。」

針對吞嚥障礙，整合了累積19年的臨床經驗及專業處理方法，將於5月推出書冊《大快朵「頤」三部曲》及實用範本，冀盼一般長者及照顧者可以受用。