團體探訪百戶觀塘區長者　啟動調查了解各區「孝順指數」

香港同芯慈善會今日（14日）舉辦「同芯親子獻愛心」探訪長者活動，招募超過100名義工，分組前往觀塘區探訪合共約100戶獨居及合居長者。 慈善會指出，港人工作繁忙，早前更有調查指出，近3成受訪者每月最多只能與父母同枱食飯一次，故已啟動「香港長者對子女孝順感調查」訪問，對象為65歲或以上的長者，以了解各區的「孝順指數」。

香港同芯慈善會今日（14日）舉辦「同芯親子獻愛心」探訪長者活動。（香港同芯慈善會提供）

同芯慈善會今日於觀塘區舉辦「同芯親子獻愛心」探訪長者活動。活動招募超過100名義工，分組前往觀塘區探訪合共約百戶獨居及合居長者，並送上附有日用品的「福袋」。出席嘉賓包括慈善會主席雷震東、創會會長蔡一鳳等。

啟動大型調查 了解各區「孝順指數」

同芯慈善會指出，去年有機構調查發現，港人每週工作超過56小時，以五天工作計算，即日做逾11小時，雖然受訪者一致認為與父母食飯相處重要，但結果顯示近三成受訪者每月最多只能與父母同枱食飯一次。

因此，慈善會將啟動「香港長者對子女孝順感調查」的大型訪問，對象為65歲或以上的長者，訪問會以面談形式進行，觀塘區為項目的第一站，未來會於全港十八區了解各區的「孝順指數」，包括「長者心目中最孝順的行為」、「父母與子女每週見面時數」、「父母與子女之間相處的質素」等。