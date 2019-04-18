【專營的士】的士商會向政府潑冷水　批治標不治本

為提高的士服務質素，以及增加競爭力，運輸及房屋局建議引入共600輛專營的士，將透過三個專營權批出，每個專營權可同時營運200輛專營的士，專營權為期5年。有業界代表揩出，現時則堅持推出「未成形」的專營的士，「只係生一個仔出嚟打擊本來未教好嘅仔」，預計若計劃未能解決現有問題，治標不治本。另外，亦有車主代表擔心，去年市區的士牌價一度跌至400多萬，至近日才回升到540萬元，專營的士推出後再度推低牌價。

運輸及房屋局建議引入共600輛專營的士，分為3個專營權，每個專營權可同時營運200輛專營的士，專營權為期5年。（資料圖片）

立法會航運交通界議員易志明說，對專營的士推出已向政府提出意見，惟不被接受，現時正聯同業界代表商討下一步行動，期望亦草案推出前能夠有較好的改善。

只係生一個仔出嚟打擊本來未教好嘅仔。 香港的士商會主席黃保強狠批政府設立專營的士

運輸及房屋局建議引入共600輛專營的士，主要客路為消費力較高的乘客。傳統的士業界對此一直顯得不滿，香港的士商會主席黃保強指出，政府一直無正視改善的士服務質素問題，多年來對業界的提議，一直充耳不聞，甚感失望，現時政府更堅持推出「未成形」的專營的士，「只係生一個仔出嚟打擊本來未教好嘅仔。」他又指，預計若計劃未能解決現有問題，治標不治本。

黃又提到，大部分司機的態度不俗，只有少數令人蒙羞的「害群之馬」。現時的士起標價格為24元，加上有不同白牌車競爭，司機的薪金普遍不高又不穩定，請人頗為困難，「其實36蚊係咪就一定係優質啲？我覺得如果佢哋有固定收入就會積極改善。」

此外，他表示，現時部分的士根本未能聘到司機駕駛，要吸引經驗司機轉為駕駛專營的士，有一定困難，「其實咪又係班司機揸返車，你分化就會態度好啲咩？治標不治本！」他表示，會跟業界聯合行動，盡力表達意見。

香港的士商會主席黃保強批評政府一直無正視改善的士服務質素問題。（資料圖片）

推動的士發展聯會：專營的士將推低牌價

另外，推動的士發展聯會發言人李超凡表示，業界多年來跟政府局方多次提出不同建議不得要領，現時堅持推出專營的士，令本來已經營困難的業界加重負擔及難題。他認同時代進步，的士行業理應以投入科技、改善服務質素，此外對業界現有問題立法處理作改進，惟政府未有正視，「佢又唔願意聽，之後又推新品種牌照就算數，做法不妥善，我哋好婉惜，心入面好激動。」

他又說，政府未有為的士司機培訓加大力度，加上白牌車經營越烈，競爭頗大，對他們有嚴重打擊，減弱「新血」入行意欲，做法不公平。李預計將會有「大財團」加入專營的士競投，而現時業界代表能夠成功投得的機會很微，故不會爭取，「佢根本唔理我哋所想。」他又說，去年市區的士牌價一度跌至400多萬，至近日才回升到540萬元，擔心專營的士推出後再度推低牌價，「好難預計啦，一定跌，只能夠心傷面對。」

近十年市區的士牌價升降變化。（香港的士交易所圖片）

Uber發言人則表示， 正積極研究政府就專營的士服務權條例的刊憲，現階段未能為此作出評論。