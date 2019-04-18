數碼港近三成租戶非從事科技相關業務　8辦公室單位空置

數碼港一直被指淪為地產項目，但今年2月公布的財政預算案卻提出預留55億元擴建數碼港，再度引起社會關注這個資訊科技基建。有報道指數碼港僅41%租戶從事研發、營運與資訊科技相關的業務，而且不少辦公室儼如空置。數碼港今晚（18日）回應時承認，近三成現有租戶並非從事科技相關業務，並承認有8個辦公室單位空置。

政府預留55億元作數碼港第五期發展，選址為毗鄰數碼港戲院、在海濱公園附近（紅色框），興建11層高的新大樓，並增加綠化空間。（Google地圖截圖 ）

71個租户從事科技相關業務

數碼港發言人表示，目前第一至三座共有98個租戶，整體辦公樓面 (包括Smart Space) 的出租率超過9成。當中71個租户從事科技相關業務，包括Microsoft、Lenovo及Alipay等資訊科技跨國企業 ，以及從事數碼娛樂、電子商務、金融科技 (FinTech) 及開發智慧生活產品的公司、或是在運作上大量使用數碼科技的公司，包括電影公司、數碼市場推廣公司和廣告公司。

換言之，從事科技相關業務的租戶比率為72%，其餘28%則是從事其他業務。

數碼港承認目前有8個辦公室單位空置。（資料圖片）

8個辦公室空置 部分租約磋商將完成

數碼港發言人指出，創科企業，特別是初創企業，需要一個完善的創科生態系統促進其成長，當中要有各種持份者，包括孵化器公司、加速器機構（不少大型企業推動）、投資者和提供相關初創配套服務的供應商，如法律、會計、知識產權顧問、風險資本投資等。因此創科不限於資訊科技行業，各行各業都在利用數碼科技推動產業發展和轉型。

發言人表示，目前數碼港有8個辦公室單位空置，當中部分單位的租務磋商亦已進入最後階段。

數碼港：初創企業人員不一定朝9晚5返工

發言人指初創企業和其他企業不同，往往由於規模較小，人員需要經常外出工作，上班時間亦富彈性，不一定是朝9晚5的傳統模式，在創業初期需要一個根據地，而數碼港Smart Space正好為初創企業提供靈活的辦公室，以及共享的辦公設施，例如會議室。發言人續指，隨着政府及業界大力推動創科發展，香港初創企業數目已增加至超過2,600間，其中超過6間甚至成功獲取風險資本基金投資而達至「獨角獸」(Unicorn) 的地位，其中3間是來自數碼港的初創企業，私營的共用工作間的數目亦大幅上升。